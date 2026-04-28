Xe hybrid giúp Toyota lập kỷ lục doanh số

TPO - Toyota ghi nhận doanh số toàn cầu đạt mốc kỷ lục trong năm tài chính 2025, nhờ nhu cầu mạnh mẽ của thị trường Mỹ đối với xe hybrid.

Tập đoàn ô tô Toyota cho biết đã bán ra 10,48 triệu xe trên toàn cầu trong năm tài khóa 2025. Con số này tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ ​​trước đến nay của nhà sản xuất ô tô này, theo Auto News.

Kết quả này được thúc đẩy phần lớn nhờ nhu cầu mạnh đối với các dòng xe hybrid. Cụ thể, Toyota cho biết doanh số các dòng xe điện hóa, bao gồm hybrid, plug-in hybrid, thuần điện và các công nghệ liên quan, tăng 6,5% lên mức cao kỷ lục 5,04 triệu xe trong năm tài khóa 2025.

Về thị trường quốc gia, doanh số của Toyota tại Mỹ tăng mạnh 7,7%, đạt 2,52 triệu xe, tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn của hãng xe lớn nhất thế giới tính theo doanh số, bất chấp tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan cao. Theo Nippon, phiên bản hybrid của Camry và Corolla là một trong những mẫu xe bán tốt nhất của hãng tại Mỹ.

Ngược lại, doanh số tại Trung Quốc giảm 1,4%, còn 1,76 triệu xe trong bối cảnh các hãng xe nội địa ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng.

Tại Nhật Bản, doanh số nội địa cũng giảm 2%, xuống còn 1,47 triệu xe. Dẫu vậy, doanh số bán hàng tính chung các thị trường quốc tế đạt mức tăng 2,7%, lên mức kỷ lục 9 triệu xe.

Ở chiều sản xuất, sản lượng toàn cầu của Toyota trong năm tài khóa vừa qua đạt 9,89 triệu xe, tăng 2,2% và là lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng trở lại sau hai năm liên tiếp suy giảm.

Tại Việt Nam, Toyota là hãng xe dẫn đầu ở nhóm động cơ đốt trong với doanh số gần 72.000 chiếc trong năm 2025, tăng 8%.

Cũng trong năm ngoái, hãng đánh dấu 30 năm có mặt tại Việt Nam với cột mốc doanh số cộng dồn 1 triệu xe và 700.000 xe xuất xưởng từ nhà máy. Ngoài ra, Toyota cũng là thương hiệu đi đầu ở mảng xe hybrid với doanh số 8.389 xe trong năm 2025.

Bước sang năm 2026, Toyota tiếp tục duy trì vị thế ở phân khúc hybrid với 3 mẫu lọt top bán chạy nhất thị trường gồm Corolla Cross, Innova Cross và Yaris Cross, doanh số cộng chung đạt 2.859 chiếc. Tính hết quý I/2026, Toyota Việt Nam đã bán ra thị trường tổng cộng 16.885 xe, đứng thứ 2 thị trường và dẫn đầu nhóm xe xăng/dầu.

Trong tương lai, hãng xe Nhật sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng điện hóa với kế hoạch hiện đại hóa nhà máy, đầu tư dây chuyền lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam trị giá 360 triệu USD.