Hành trình 7 năm VinBus đưa xe buýt xanh trở thành lựa chọn tin cậy của người dân đô thị

Sau 7 năm vận hành, VinBus không chỉ đưa xe buýt điện vào hệ thống giao thông công cộng, mà còn góp phần định hình lại cách người dân đô thị nhìn nhận và sử dụng xe buýt trong đời sống hằng ngày. Từ những cải tiến về công nghệ đến tiêu chuẩn dịch vụ được duy trì nhất quán, mô hình này cho thấy xe buýt có thể trở thành một lựa chọn ổn định, tiện nghi và đáng tin cậy

Từ trải nghiệm quen thuộc đến chuẩn mực mới về xe buýt

Trong nhiều năm, xe buýt là một phần quen thuộc của giao thông đô thị, nhưng chưa là lựa chọn ưu tiên với nhiều người. Không ít người từng ngại đi buýt vì phải canh giờ, chờ chuyến, và những khung giờ cao điểm đông kín khiến hành trình trở nên mệt mỏi. Những cảm nhận này bắt đầu thay đổi khi người dân có cơ hội trải nghiệm xe buýt điện VinBus, với cách vận hành chú trọng sự êm ái, đúng giờ và tạo cảm giác dễ chịu trong suốt hành trình.

Chị Phương Mai, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết điều khiến chị duy trì việc sử dụng VinBus là cảm giác thoải mái ngay từ những trải nghiệm đầu tiên.

“Từ lúc bước lên xe đã thấy mát mẻ, thoáng và sạch. Xe chạy cẩn thận nên mình thấy yên tâm hơn rất nhiều”, chị chia sẻ.

Theo chị, chính những chi tiết nhỏ trong cách vận hành lại tạo nên sự khác biệt.

“Tài xế thường chờ hành khách ổn định chỗ ngồi rồi mới di chuyển. Có khi thấy khách chạy tới, xe vẫn đợi thêm. Những điều đó khiến mình cảm thấy được tôn trọng”, chị nói.

Với chị Mai, xe buýt không còn chỉ là phương tiện di chuyển, mà là lựa chọn có thể gắn bó lâu dài trong nhịp sống hằng ngày.

Từ một lựa chọn ít được ưu tiên, xe buýt dần trở thành thói quen di chuyển hằng ngày của người dân đô thị.

Ở nhóm người trẻ, sự thay đổi đến từ tính chủ động. Minh Anh, sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, cho biết việc có thể theo dõi lộ trình và thời gian xe đến qua ứng dụng giúp cô dễ dàng sắp xếp thời gian.

“Mình có thể căn giờ ra bến, không phải chờ lâu. Lên xe thì tranh thủ nghỉ ngơi, không bị mệt như khi tự lái xe ngoài đường”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, anh Tuấn Anh, 32 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại TP.HCM, đánh giá cao sự ổn định của dịch vụ.

“Xe đến đúng giờ, chạy êm và không ồn. Tôi có thể tranh thủ làm việc hoặc thư giãn trong trên xe, nên đi vài lần thấy phù hợp và dùng thường xuyên hơn”, anh cho biết.

Anh Tuấn Anh cũng bày tỏ ấn tượng với sự chu đáo của VinBus dành cho người cao tuổi. “Nhân viên hướng dẫn rất tận tình. Người lớn tuổi như mẹ tôi luôn được hỗ trợ khi lên xuống xe nên thấy yên tâm hơn”, anh nói.

Từ chuẩn mực mới đến sự thay đổi trong hành vi di chuyển

Sự thay đổi trong hành vi không đến từ một chiến dịch ngắn hạn, mà từ việc duy trì một chuẩn mực dịch vụ xuyên suốt: xe sạch, vận hành êm, tài xế cẩn trọng, nhân viên hỗ trợ chủ động và hành khách được tôn trọng. Chính sự nhất quán này đang dần củng cố niềm tin với giao thông công cộng.

Song song với đó, việc vận hành bằng xe buýt điện không phát thải trực tiếp cũng góp phần cải thiện chất lượng không khí và giảm tiếng ồn trong đô thị - những yếu tố ngày càng được người dân quan tâm.

Dịch vụ ổn định cùng việc vận hành bằng xe buýt điện góp phần mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn và giảm tác động đến môi trường đô thị.

Sau 7 năm, những thay đổi này không chỉ được cảm nhận qua trải nghiệm, mà còn thể hiện qua quy mô vận hành. Hơn 4 triệu lượt chuyến đã được thực hiện, phục vụ gần 161 triệu hành khách, với tổng quãng đường di chuyển vượt 90 triệu km, tương đương hàng triệu hành trình xanh mỗi ngày.

Nếu quy đổi về môi trường, lượng phát thải được cắt giảm từ các chuyến xe buýt điện này tương đương khả năng hấp thụ CO₂ của gần 3,5 triệu cây xanh mỗi năm. Điều đó đồng nghĩa, mỗi chuyến xe buýt xanh không chỉ là một hành trình di chuyển, mà còn góp thêm một phần vào việc cải thiện môi trường sống đô thị.

Xe buýt đang dần trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để di chuyển hằng ngày.

Quan trọng hơn, các con số này phản ánh một chuyển dịch rõ rệt trong hành vi: ngày càng nhiều người lựa chọn xe buýt như một phương tiện ổn định trong kế hoạch đi lại, thay vì chỉ sử dụng khi cần thiết. Xe buýt vì thế không còn là lựa chọn bổ sung, mà dần trở thành phương án được cân nhắc ngay từ đầu.

Bà Nguyễn Thùy Dương, giảng viên khoa Quản lý đô thị, Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng yếu tố then chốt nằm ở sự duy trì bền bỉ các tiêu chuẩn dịch vụ.

“Khi những yếu tố như đúng giờ, sạch sẽ, an toàn được đảm bảo một cách nhất quán, chúng sẽ dần hình thành niềm tin và thay đổi thói quen di chuyển của người dân”, bà nhận định.

Sau 7 năm, VinBus không chỉ là một thương hiệu vận tải công cộng, mà đang góp phần định hình một chuẩn mực mới cho xe buýt đô thị: xanh, sạch, văn minh. Quan trọng hơn, đó là sự chuyển biến trong cách người đô thị lựa chọn phương tiện - từ cân nhắc sang tin tưởng, từ thử nghiệm sang gắn bó lâu dài.