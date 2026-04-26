Cận cảnh xe điện thiết kế lạ của Hyundai

TPO - Chỉ vài tuần sau khi giới thiệu concept Venus, Hyundai vừa chính thức ra mắt mẫu sedan thuần điện Ioniq V tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026.

Dù Hyundai từ lâu đã phát triển nhiều mẫu xe riêng cho thị trường Trung Quốc, đây là mẫu xe thương hiệu Ioniq đầu tiên dành cho quốc gia này.

Thay vì SUV, Ioniq V là mẫu sedan thuần điện mang kiểu dáng khí động học với phần đầu thấp và thân xe góc cạnh, khác biệt so với các mẫu Ioniq đang bán trên thị trường.

Xe có chiều dài 4,9 m và rộng 1,89 m, tương đương phân khúc của Sonata. Tuy nhiên, nhờ sử dụng nền tảng xe điện chuyên dụng, trục cơ sở của Ioniq V đạt 2,9 m, dài hơn mức 2,84 m của Sonata máy xăng.

Thiết kế mui xe vuốt dốc tạo cảm giác fastback, song Ioniq V vẫn là sedan truyền thống với khoang hành lý tách biệt. Mẫu xe gần như giữ nguyên ngôn ngữ tạo hình của concept Venus, với nhiều đường cắt sắc nét và cửa kính không khung.

Dù mang thương hiệu Ioniq, mẫu sedan này không đi theo phong cách của dải xe điện Hyundai toàn cầu mà sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “The Origin”.

Không gian nội thất tiếp tục thể hiện định hướng dành riêng cho khách hàng Trung Quốc khi hầu hết nút bấm vật lý bị loại bỏ.

Thay vào đó là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 27 inch độ phân giải 4K, kéo dài sang phía ghế phụ để hành khách phía trước cũng có thể sử dụng. Xe không có cụm đồng hồ riêng sau vô lăng, thay thế bằng màn hình hiển thị kính lái HUD.

Hyundai chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, song xác nhận phiên bản tầm xa sẽ có phạm vi hoạt động hơn 600 km/lần sạc theo chuẩn CLTC của Trung Quốc.

Xe được xây dựng trên nền tảng xe điện do Hyundai và BAIC cùng phát triển, hỗ trợ sạc 800V và sử dụng pin CATL . Mẫu xe này cũng tích hợp công nghệ hỗ trợ lái xe do công ty Momenta của Trung Quốc phát triển.

Ioniq V chỉ là một phần trong kế hoạch tung ra 20 mẫu xe mới của Hyundai tại Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Sau mẫu sedan này, hãng dự kiến giới thiệu thêm một mẫu SUV phát triển từ concept Earth ngay trong nửa đầu năm sau.

Các dòng xe cỡ trung và cỡ lớn cũng được lên kế hoạch, trong đó một số mẫu sẽ thuộc dạng EREV - xe điện mở rộng phạm vi. Mục tiêu của Hyundai là đạt doanh số 500.000 xe mỗi năm tại Trung Quốc khi danh mục sản phẩm hoàn thiện vào năm 2031.

Trở lại với Hyundai Ioniq V, khả năng mẫu sedan điện này được phân phối ngoài Trung Quốc là khá thấp. Tại các thị trường khác, Hyundai đang mở rộng danh mục xe điện bằng những sản phẩm riêng như Ioniq 3 dành cho châu Âu hay mẫu SUV khung rời Boulder cho Bắc Mỹ.