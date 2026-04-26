Những bộ phận trên ô tô cần kiểm tra trước khi đi xa dịp lễ

TPO - Vào dịp lễ 30/4-1/5, nhu cầu đi du lịch và về quê bằng ô tô của các gia đình tăng cao. Trước mỗi hành trình dài, tài xế cần dành thời gian kiểm tra tổng thể chiếc xe như một bước quan trọng giúp hạn chế rủi ro, đảm bảo phương tiện vận hành ổn định và an toàn.

Lốp xe

Lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, ảnh hưởng đến sự an toàn và hiệu suất vận hành của chiếc xe. Đồng thời, đây cũng là chi tiết dễ hư hỏng nhất do phải chịu tác động liên tục trong quá trình di chuyển.

Do đó, không chỉ trước mỗi chuyến đi xa mà chủ xe cần thường xuyên kiểm tra bề mặt lốp và áp suất lốp. Luôn phải đảm bảo áp suất lốp ở mức khuyến nghị của nhà sản xuất để chiếc xe vận hành tối ưu và an toàn nhất.

Lốp non hơi hoặc quá căng đều có thể khiến lốp mòn không đều, tăng nguy cơ rạn nứt, nổ lốp, giảm độ bám đường, đồng thời làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng lên.

Khoang động cơ

Động cơ được xem là “trái tim” của ô tô, vì vậy cần được kiểm tra kỹ trước khi đi xa để đảm bảo an toàn. Chủ xe có thể khởi động xe, để máy nổ không tải khoảng một phút rồi đạp ga sâu, sau đó quan sát số vòng tua máy và khói xả có gì bất thường không.

Nếu xuất hiện tiếng kêu lạ, rung mạnh hoặc khói xả bất thường, nên đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra sớm.

Bên cạnh đó, dầu động cơ và nước làm mát là hai hạng mục đặc biệt quan trọng để giúp xe ổn định khi đi đường dài. Chủ xe cần kiểm tra mức dung dịch qua que thăm hoặc vạch báo trên bình chứa. Nếu mực chất lỏng dưới mức tối thiểu hoặc có mùi lạ, cần bổ sung hoặc thay mới.

Các chi tiết như lọc gió động cơ, bugi cũng cần được kiểm tra trước mỗi chuyến đi xa để đảm bảo động cơ hoạt động ổn định.

Hệ thống phanh

Phanh là bộ phận quan trọng giúp kiểm soát tốc độ và dừng xe an toàn. Trước chuyến đi xa, chủ xe cần kiểm tra má phanh, đĩa phanh, dầu phanh và trợ lực phanh.

Những bộ phận này đều cần hoạt động hiệu quả để đảm bảo khả năng phanh an toàn. Nếu đèn báo lỗi phanh sáng, phanh không ăn, bàn đạp phanh bị hụt, cứng hoặc quá nhẹ, có tiếng kêu bất thường khi phanh, vô lăng rung khi phanh thì cần sửa chữa hoặc thay mới sớm nhất có thể.

Hệ thống treo và tay lái

Khi di chuyển đường dài, đặc biệt trên cao tốc hoặc đường xấu, hệ thống treo và tay lái ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của xe.

Để kiểm tra các bộ phận này một cách chính xác, nên đưa ô tô tới các trung tâm bảo dưỡng hoặc xưởng dịch vụ. Tuy nhiên, nếu có hỏng hóc vẫn có thể biết được qua dấu hiệu như xe bị rung, có tiếng động lạ, tiếng gõ lạch cạch khi đi qua chỗ xóc...

Nên kiểm tra các thanh giảm xóc ở gần bánh xe xem có vết dầu rỉ ra không. Nếu đi trên đường cao tốc xe bị lạng từ bên này sang bên kia có thể do xe bị lệch thước lái, khi đó cần sớm đưa xe đến xưởng dịch vụ để khắc phục.

Ắc-quy và hệ thống chiếu sáng

Ắc-quy cung cấp điện cho hệ thống khởi động và toàn bộ thiết bị điện trên xe, do đó luôn phải được giữ trong trạng thái hoạt động ổn định. Chủ xe có thể kiểm tra ắc-quy bằng vôn kế, đồng hồ điện để đo điện áp của thiết bị.

Trên một số loại bình ắc-quy, nhà sản xuất thường thiết kế một chấm nhỏ cho người dùng quan sát để kiểm tra. Nếu hiện màu xanh lục, bình ắc-quy vẫn có thể hoạt động tốt.

Trong trường hợp phát hiện bình có dấu hiệu rò rỉ, nứt vỡ hoặc đầu cực bị oxy hóa, nên xử lý hoặc thay mới để tránh sự cố chết máy giữa đường.

Toàn bộ hệ thống đèn như đèn pha, đèn hậu, đèn phanh, xi-nhan cũng cần được kiểm tra. Nếu mặt đèn bị bám bẩn, nên vệ sinh để đảm bảo hiệu quả chiếu sáng tốt nhất.

Nước rửa kính và gạt mưa

Tầm nhìn rõ ràng là yếu tố quan trọng khi lái xe đường dài. Bên cạnh việc giữ kính lái luôn sạch, chủ ô tô cần kiểm tra nước rửa kính và thanh gạt mưa.

Trước khi khởi hành, tài xế cần bổ sung một lượng kha khá nước rửa kính. Các chuyên gia khuyến cáo nên chọn loại nước rửa kính chính hãng để đạt hiệu quả tốt nhất, giữ bền cho bề mặt kính cũng như lưỡi gạt mưa. Không nên sử dụng nước lã, nước khoáng vì dễ làm đóng cặn, hư hỏng hệ thống ống dẫn.

Thanh gạt mưa cũng cần được bật thử để kiểm tra hoạt động, đồng thời vệ sinh bụi bẩn nằm bên dưới phần lưỡi gạt trước chuyến đi. Nếu lưỡi gạt chai cứng, phát tiếng kêu hoặc để lại vệt nước, nên thay mới.

Ngoài ra, gương chiếu hậu, camera lùi, camera 360 độ hoặc cảm biến quanh xe (nếu có) cũng nên được kiểm tra và điều chỉnh trước khi khởi hành để tối ưu tầm nhìn.

Dụng cụ và giấy tờ cần thiết

Chủ xe nên chuẩn bị sẵn các vật dụng dự phòng như cáp câu bình, bơm lốp, bộ vá lốp, lốp dự phòng, dụng cụ tháo lắp cơ bản hoặc bóng đèn thay thế.

Song song đó, cần bảo đảm luôn mang theo đầy đủ giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng kiểm, bảo hiểm xe và các giấy tờ liên quan để sử dụng khi cần thiết.

Kiểm tra xe trước chuyến đi xa không chỉ giúp hạn chế hỏng hóc bất ngờ, bảo đảm an toàn cho phượng tiện mà còn góp phần tạo sự an tâm, thoải mái cho tài xế lẫn hành khách trong suốt hành trình.