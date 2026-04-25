Clip: Nữ tài xế lái bán tải 'đè đầu' siêu xe Lamborghini

TPO - Một vụ va chạm hy hữu vừa xảy ra tại bang Florida (Mỹ), khi nữ tài xế điều khiển chiếc Chevrolet Silverado độ gầm cao đã lái xe đè thẳng lên một chiếc Lamborghini Huracan mà không hề hay biết.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc Lamborghini Huracan đang di chuyển chậm để tìm chỗ đỗ trong bãi. Trong khi đó, chiếc Chevrolet Silverado lao tới với tốc độ khá cao so với điều kiện trong bãi xe.

Chiếc bán tải lao tới rồi đè lên đầu siêu xe Lamborghini.

Tài xế gần như không có động tác đánh lái tránh né hay phanh kịp thời trước khi xảy ra va chạm. Sau cú đâm ban đầu, chiếc bán tải chưa dừng ngay mà tiếp tục leo hẳn lên phần đầu của xe Lamborghini rồi mới dừng hẳn. Tài xế khi đó mới nhận ra sự việc rồi bước xuống để kiểm tra.

Theo Carscoops, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới vụ tai nạn hy hữu này là sự chênh lệch đáng kể về chiều cao của hai phương tiện.

Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan có gầm rất thấp, trong khi Chevrolet Silverado đã được nâng gầm đáng kể. Khi chiều cao xe tăng lên quá mức, tầm quan sát phía trước bị thu hẹp, điểm mù mở rộng và rủi ro va chạm tăng mạnh chỉ từ một khoảnh khắc mất tập trung.

Lốp cỡ lớn của xe bán tải leo lên tới kính lái của chiếc xe con.

May mắn là theo các hình ảnh hiện trường, không có ai bị thương trong vụ việc. Chủ xe Lamborghini sau khi bị đâm vẫn có thể bước ra ngoài trong trạng thái khá bình tĩnh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là sự cố do sai sót nhỏ. Nữ chủ xe bán tải được cho là đã chạy nhanh hơn mức cho phép trong bãi đỗ xe, không nhận ra sự hiện diện của cả một chiếc ô tô phía trước mới dẫn tới va chạm. Điều này có thể gây tai nạn nghiêm trọng nếu phía trước là người đi bộ, trẻ nhỏ hoặc thú cưng thay vì chiếc Lamborghini.

Đội cứu hộ sử dụng cẩu và bệ đỡ để dời chiếc bán tải ra khỏi đầu siêu xe Lamborghini.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về xu hướng độ xe gầm cao tại Mỹ. Các bộ kit nâng gầm, lốp cỡ lớn và để nâng gầm xe cao tới mức cực đoan ngày càng phổ biến, trong khi quy định kiểm soát an toàn đối với những phương tiện đã qua cải tạo vẫn còn rời rạc.

Nhiều chuyên gia cho rằng nên có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn nhằm bảo đảm những mẫu bán tải đã qua ‘độ chế’ vẫn duy trì tầm nhìn an toàn, hoặc buộc phải có biện pháp để nhận diện, tránh va chạm với các phương tiện nhỏ hơn.

