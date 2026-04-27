Mẫu xe điện mini 2 chỗ đi được 300 km mỗi lần sạc

Lê Tuấn

TPO - Thương hiệu Smart vừa trình làng Concept #2 - mẫu xe điện cỡ nhỏ được xem là người kế nhiệm trực tiếp của dòng Fortwo nổi tiếng. Xe do Mercedes-Benz thiết kế, sản xuất bởi Geely với nhiều nâng cấp đáng giá.

Mẫu xe điện Smart Concept #2 vừa chính thức ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Trung Quốc 2026 (Auto China 2026) đang diễn ra ở Bắc Kinh.

Sự xuất hiện của Smart Concept #2 đánh dấu việc thương hiệu xe đô thị quay trở lại định hướng cốt lõi sau một thời gian sản xuất nhiều mẫu xe cỡ lớn hơn.

Mẫu concept xe điện hai chỗ ngồi này có chiều dài tổng thể 2.792 mm. Xe sử dụng nền tảng hoàn toàn mới mang tên Electric Compact Architecture (ECA), với bán kính quay đầu chỉ 6,95 m, phù hợp môi trường đô thị.

Concept #2 áp dụng ngôn ngữ thiết kế quen thuộc từ Smart #1 với đèn pha hình tam giác, mui nổi và cụm đèn hậu bo tròn. Tổng thể ngoại hình mang phong cách thể thao và táo bạo với bánh xe đặt sát 4 góc.

Phần mặt ca-lăng được làm kín với họa tiết logo Smart, đi kèm hai dải trang trí lấy cảm hứng từ các mẫu túi xách Louis Vuitton. Bản concept còn được trang bị gói bodykit thể thao cùng bộ mâm kích thước lớn.

Do mới là xe ý tưởng, Concept #2 sở hữu nhiều chi tiết mang tính trưng bày như phối màu trắng nhám kết hợp vàng ánh kim, trong đó cả lốp xe cũng được sơn trắng.

Một số chi tiết ngoại thất như gương chiếu hậu ngoại thất, mui xe... được mạ lớp vàng hồng.

Phía trước và sau xe có đèn điểm ảnh, trong khi tay nắm cửa là dạng vải gợi nhớ đến triết lý tối giản của Smart. Nội thất của mẫu xe ý tưởng này vẫn chưa được tiết lộ.

Theo thông tin ban đầu, mẫu xe điện mini này có phạm vi hoạt động gần 300 km theo chuẩn WLTP. Đây là một sự nâng cấp đáng kể so với mức 135 km/lần sạc của chiếc Smart EQ fortwo thế hệ cũ.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% pin trong chưa đầy 20 phút, đồng thời tích hợp tính năng V2L cấp điện ngược cho thiết bị bên ngoài.

Phiên bản thương mại của Smart #2 dự kiến trình làng tại Triển lãm Ô tô Paris vào tháng 10 tới. Xe được thiết kế bởi Mercedes-Benz và sản xuất bởi Geely.

#xe điện mini #ô tô điện #ô tô hai chỗ #Smart #smart Concept #2 #xe điện đô thị #xe concept

