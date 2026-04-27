Clip: Sang đường thiếu quan sát, xe máy bị ô tô húc ngã xuống ruộng

TPO - Người điều khiển xe máy đi cắt chéo để sang đường thì bị ô tô đi thẳng đâm trúng, sau đó ngã lăn xuống bờ ruộng. Hiện chưa rõ tình trạng của nạn nhân.

Người đàn ông điều khiển xe máy từ đường nhánh đi chéo sang đường nhưng không quan sát bên phải, dẫn tới bị ô tô đi thẳng trên đường chính đâm phải. Tài xế ô tô trước đó đã bấm còi, đánh lái sang phải và phanh gấp nhưng va chạm vẫn xảy ra.

Cú tông khiến người đi xe máy ngã lăn xuống bờ ruộng cùng phương tiện. Vụ tai nạn xảy ra tại một tuyến đường thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Để tránh những tình huống tương tự trong clip, khi vào giao lộ, người đi xe máy cần quan sát phía trước và sau trước khi chuyển hướng hoặc nhập làn, chú ý các điểm mù và nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính.

Với ô tô, tài xế cần mở rộng tầm quan sát sang hai bên để kịp thời nhận diện phương tiện có thể cắt ngang từ đường nhánh. Để tránh nguy cơ va chạm, luôn phải giảm tốc độ khi đến giao lộ nhằm đảm bảo an toàn, vừa có thêm thời gian để chủ động xử lý các tình huống bất ngờ.

