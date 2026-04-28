Xe

Cuộc đua pin xe điện sạc nhanh

Lê Tuấn

TPO - Không lâu sau khi BYD lập kỷ lục về tốc độ sạc pin xe điện trong 9 phút, nhà sản xuất CATL vừa trình làng công nghệ pin mới giúp ô tô điện tiệm cận tốc độ nạp nhiên liệu tại cây xăng.

Xe điện vốn ghi điểm nhờ khả năng tăng tốc nhanh, vận hành êm ái, không gian nội thất tối ưu và chi phí bảo dưỡng thấp hơn xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của dòng xe này vẫn nằm ở thời gian sạc pin và hạ tầng trạm sạc chưa thể sánh với mạng lưới cây xăng truyền thống.

Để giải quyết bài toán này, nhà sản xuất pin CATL vừa giới thiệu bộ pin mới có khả năng sạc từ 10% lên 98% chỉ trong 6,5 phút.

Theo Wall Street Journal, bộ pin có tên Shenxing 3 của CATL với thời gian sạc nêu trên đã vượt qua thành tích mà BYD công bố hồi tháng trước. Trước đó, pin của BYD cần 9 phút để sạc từ 10% lên 97%, hoặc 7 phút để tăng từ 10% lên 70%.

Các chuyên gia của Bernstein nhận định rằng công nghệ pin mới của CATL đã giúp xe điện thu hẹp đáng kể khoảng cách với xe sử dụng động cơ đốt trong.

CATL cho biết Shenxing 3 hỗ trợ tốc độ sạc 10C, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 3 phút 44 giây. Đáng chú ý, bộ pin này vẫn có thể sạc từ 20% lên 98% trong khoảng 9 phút ngay cả khi nhiệt độ xuống tới -30 độ C.

Một trong những lo ngại lớn nhất với sạc siêu nhanh là độ bền pin. Tuy nhiên, CATL khẳng định Shenxing 3 vẫn duy trì hơn 90% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc đầy.

Bên cạnh Shenxing 3, CATL cũng trình làng bộ pin Qilin 3 mới với phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.000 km trong khi trọng lượng chỉ 625 kg. Theo hãng, việc giảm khối lượng pin giúp cải thiện hiệu suất, khả năng tăng tốc, phanh và cảm giác lái.

Ngoài ra, CATL còn giới thiệu pin Qilin Condensed với tầm vận hành tối đa 1.500 km trên sedan hoặc hơn 1.000 km đối với SUV cỡ lớn. Nếu được thương mại hóa, công nghệ này có thể giúp giảm đáng kể nỗi lo hết pin và giảm áp lực mở rộng hạ tầng sạc.

CATL cho biết Shenxing 3 và Qilin 3 hướng tới các mẫu xe thương mại thay vì chỉ dừng ở dạng ý tưởng, với những ứng dụng đầu tiên dự kiến xuất hiện trong khoảng một năm tới. Riêng pin Qilin Condensed sẽ cần thêm thời gian phát triển, trong khi pin natri-ion của hãng dự kiến bước vào sản xuất hàng loạt trước cuối năm 2026.

#pin xe điện #sạc nhanh #catl #byd #ô tô điện #sạc siêu nhanh

