Xem trước SUV Omoda mới sắp lắp ráp tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Mẫu xe Omoda C4 vừa được ra mắt tại Trung Quốc, dự kiến sẽ được phân phối và lắp ráp trực tiếp tại nhà máy của hãng tại Việt Nam trong tương lai.

Ra mắt lần đầu tại Hội nghị Người dùng Quốc tế Chery năm ngoái, phiên bản thương mại của Omoda C4 tiếp tục xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Trung Quốc (Auto China) đang diễn ra ở Bắc Kinh.

Omoda C4 ra mắt tại Triển lãm ô tô Auto China 2026. Ảnh: Paultan

Đây là mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng B được hãng phát triển cho nhiều thị trường trên thế giới. Theo thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam, Omoda C4 sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Hưng Yên.

Việc lắp ráp nội địa được kỳ vọng sẽ giúp Omoda C4 có mức giá dễ tiếp cận để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta.

Về thiết kế, Omoda C4 mang phong cách mạnh mẽ, táo bạo. Xe sở hữu phần đầu được tạo hình hầm hố với nhiều đường nét sắc cạnh.

Các chi tiết ngoại thất nổi bật gồm cản trước thể thao, mặt ca-lăng tối màu dạng mặt nạ, đèn trước chữ X, đèn hậu hình tia chớp và cánh gió sau lớn. Bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu thiết kế kiểu turbine mới.

Khoang cabin nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc kích thước lớn đi kèm màn hình 7 inch sau vô lăng. Điểm nhấn đáng chú ý là nắp che nút khởi động màu đỏ bật mở theo phong cách Lamborghini.

Xe có vô-lăng hai đáy phẳng thể thao, hàng phím chức năng vật lý, sạc không dây. Không gian nội thất khá rộng, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Về cấu hình, Omoda C4 sẽ có các tùy chọn động cơ gồm máy xăng tăng áp 1.5, hybrid và điện. Phiên bản xăng có công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp.

Trong khi đó, bản hybrid sử dụng hệ truyền động Super Hybrid System (SHS-H) đặc trưng của hãng. Hệ thống gồm mô-tơ điện mạnh 204 mã lực và 310 Nm, kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên công suất 96 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm. Động cơ xăng sẽ tham gia dẫn động ở dải tốc độ cao thông qua hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT).

Phiên bản thuần điện công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 58,9 kWh cho tầm hoạt động 461 km theo chuẩn NEDC, tương đương khoảng 390 km theo chuẩn WLTP.

Lê Tuấn
#Omoda C4 #Omoda & Jaecoo #suv #xe trung quốc #xe lắp ráp

