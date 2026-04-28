Xe điện ‘hao hụt’ phạm vi hoạt động thế nào sau 5 năm?

TPO - Một nghiên cứu mới đây cho thấy xe điện ngày càng có sự cải thiện rõ rệt về độ bền pin, với phạm vi hoạt động hầu như không suy giảm sau 5 năm đầu.

Theo nghiên cứu của công ty phân tích dữ liệu Recurrent, một mẫu xe điện đời mới vẫn giữ được 97% quãng đường di chuyển ban đầu sau 5 năm sử dụng. Ví dụ, với một mẫu ô tô điện có tầm hoạt động 523 km/lần sạc khi mới mua, xe vẫn có thể đạt khoảng 497 km vào năm 2031.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu được đưa ra dựa trên quá trình thu thập và phân tích hơn 1 tỷ dặm dữ liệu lái xe thực tế, từ nhiều dòng xe, nhiều điều kiện khí hậu, địa hình và thói quen sử dụng khác nhau.

Recurrent cũng sử dụng chỉ số phạm vi hoạt động kỳ vọng thực tế để phản ánh chính xác hơn trải nghiệm của người dùng, thay vì chỉ dựa trên con số công bố của hãng.

Kết quả cho thấy mức suy giảm pin xe điện thực tế thấp hơn nhiều so với dự đoán phổ biến trên thị trường, góp phần xóa bỏ lo ngại lâu nay về hiện tượng chai pin nhanh.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho người dùng đang cân nhắc chuyển sang xe điện, đặc biệt trong bối cảnh giá trị bán lại và tuổi thọ pin là hai yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Theo Recurrent, những thương hiệu xe gần như không có suy giảm đáng kể về tầm hoạt động sau 5 năm đầu gồm Cadillac, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz và Rivian.

Không chỉ pin bền hơn, phạm vi vận hành trung bình của xe điện cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Theo báo cáo, quãng đường di chuyển trung bình của các mẫu ô tô điện phổ biến đã tăng từ khoảng 420 km vào năm 2020 lên 523 km hiện nay.

Thậm chí, những xe đời mới đến từ Mercedes-Benz hay BMW đều có thể đạt ngưỡng 800 km mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, các hãng Trung Quốc đang đua nhau trình làng những mẫu xe điện đi được hơn 1.000 km.

Mẫu sedan điện Mercedes-Benz C-Class Electric mới có thể đi được tối đa 762 km mỗi lần sạc.

Sự cải thiện này đến từ nhiều yếu tố như công nghệ pin mới, thiết kế khí động học tối ưu hơn và hệ thống quản lý nhiệt hiệu quả hơn, giúp xe tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành.

Tốc độ sạc cũng tiếp tục được rút ngắn, trong đó Hyundai là thương hiệu nổi bật nhất theo kết quả nghiên cứu. Nhờ nền tảng điện áp 800V, các mẫu xe như Genesis GV60 hay dòng Hyundai Ioniq nằm trong nhóm xe điện sạc nhanh nhất thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng phạm vi hoạt động dài hơn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hiệu quả tốt hơn. Nhiều mẫu xe điện cỡ lớn sử dụng pin dung lượng rất cao để đạt quãng đường trên 640 km, nhưng đổi lại là trọng lượng tăng lên đáng kể.

Trong thử nghiệm thực tế, một chiếc Chevrolet Silverado EV có khối lượng không tải vượt 4 tấn. Theo Recurrent, trọng lượng lớn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tiêu thụ năng lượng, khả năng vận hành và làm gia tăng rủi ro khi va chạm với các phương tiện nhỏ hơn.