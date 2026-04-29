Tuổi trẻ TPHCM chào cờ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Buổi lễ có sự tham dự của các cô chú lão thành cách mạng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và đại diện những người trẻ tiêu biểu của thành phố mang tên Bác. Ảnh: Ngô Tùng

Hoạt động này là phần việc, hành động thiết thực của thanh niên TPHCM nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của quân và dân, các thế hệ cha anh đi trước vì nền hòa bình, tự do, độc lập dân tộc. Hoạt động này là động lực góp phần thúc đẩy các thế hệ thanh niên phát huy sức trẻ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia xây dựng và phát triển TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại 3 điểm cấp thành phố, 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách và đồng loạt tại 100% cơ sở Đoàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Lễ chào cờ điểm cấp thành phố diễn ra tại Dinh Độc Lập - địa điểm lịch sử đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Điểm cấp thành phố do Hội LHTN Việt Nam thành phố chủ trì diễn ra tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành), Di tích lịch sử Nhà Truyền thống Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một), Di tích Nhà Má Tám Nhung (phường Vũng Tàu).

Các địa chỉ trên địa bàn gắn với 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách, gồm: Di tích cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Ngã Bảy - Bàn Cờ - Vườn Chuối; Bệnh viện đa khoa Khánh Hội (trước đây là Ký nhi viện Sài Gòn), gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Khánh Hội - Xóm Chiếu; trụ sở Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng thành phố (trước đây là Trụ sở Trung tâm Chiêu hồi Gia Định), gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Cầu Bông - Bà Chiểu; Bưu điện Phú Nhuận (trước đây là trụ sở Hội đồng xã Phú Nhuận), gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Cầu Kiệu - Phú Nhuận; Giáo xứ Nhân Hòa (trước là Nhà thờ Nhơn Hòa), gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Tân Phú - Tân Hương - Tân Thái Sơn - Tân Kỳ - Bà Quẹo (vì lý do nhà thờ đang thi công sửa chữa nên buổi lễ diễn ra tại Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Tây Thạnh gắn với địa bàn điểm khởi nghĩa).

Đối với các điểm hưởng ứng tại cơ sở, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố chỉ đạo 100% Hội LHTN Việt Nam các phường, xã, đặc khu xây dựng phương án tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, nhà bia ghi danh liệt sĩ, nhà truyền thống… trên địa bàn.

Anh Lê Tuấn Anh trao thư cám ơn cô Trương Mỹ Lệ (Tư Liêm) - nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn.

Thường trực Thành Đoàn TPHCM trao thư cám ơn các nghệ sĩ, đơn vị đồng hành sự kiện.

Lan tỏa sâu rộng tình yêu quê hương, đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM - khẳng định Chiến thắng ngày 30/4/1975 là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy mạnh mẽ trong các thế hệ hôm nay - đặc biệt là lực lượng thanh niên TPHCM. Điều đó đã được thể hiện sinh động qua những đóng góp miệt mài của các thế hệ thanh niên thành phố trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam thành phố mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.

Nam vương Tuấn Ngọc, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng nhiều nghệ sĩ tham dự chương trình.

Đại diện thanh niên thành phố mang tên Bác, anh Phạm Tuấn Ngọc - Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 - bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi tham dự buổi lễ với các cô chú đã làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.

Thay mặt thế hệ tuổi trẻ Việt Nam, anh Ngọc gửi đến các cô chú lời tri ân sâu sắc, lòng biết ơn chân thành và niềm tin sắt son vững tin tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức tặng quà tri ân các gia đình chính sách.

Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam TPHCM chính thức phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ca sĩ - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc Thanh niên Việt và Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại buổi lễ.