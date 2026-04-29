Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ TPHCM chào cờ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Ngô Tùng

TPO - Sáng 29/4, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Buổi lễ có sự tham dự của các cô chú lão thành cách mạng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và đại diện những người trẻ tiêu biểu của thành phố mang tên Bác. Ảnh: Ngô Tùng

Hoạt động này là phần việc, hành động thiết thực của thanh niên TPHCM nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của quân và dân, các thế hệ cha anh đi trước vì nền hòa bình, tự do, độc lập dân tộc. Hoạt động này là động lực góp phần thúc đẩy các thế hệ thanh niên phát huy sức trẻ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia xây dựng và phát triển TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại 3 điểm cấp thành phố, 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách và đồng loạt tại 100% cơ sở Đoàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Lễ chào cờ điểm cấp thành phố diễn ra tại Dinh Độc Lập - địa điểm lịch sử đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Điểm cấp thành phố do Hội LHTN Việt Nam thành phố chủ trì diễn ra tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành), Di tích lịch sử Nhà Truyền thống Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một), Di tích Nhà Má Tám Nhung (phường Vũng Tàu).

Các địa chỉ trên địa bàn gắn với 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách, gồm: Di tích cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Ngã Bảy - Bàn Cờ - Vườn Chuối; Bệnh viện đa khoa Khánh Hội (trước đây là Ký nhi viện Sài Gòn), gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Khánh Hội - Xóm Chiếu; trụ sở Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng thành phố (trước đây là Trụ sở Trung tâm Chiêu hồi Gia Định), gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Cầu Bông - Bà Chiểu; Bưu điện Phú Nhuận (trước đây là trụ sở Hội đồng xã Phú Nhuận), gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Cầu Kiệu - Phú Nhuận; Giáo xứ Nhân Hòa (trước là Nhà thờ Nhơn Hòa), gắn với điểm khởi nghĩa khu vực Tân Phú - Tân Hương - Tân Thái Sơn - Tân Kỳ - Bà Quẹo (vì lý do nhà thờ đang thi công sửa chữa nên buổi lễ diễn ra tại Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Tây Thạnh gắn với địa bàn điểm khởi nghĩa).

Đối với các điểm hưởng ứng tại cơ sở, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố chỉ đạo 100% Hội LHTN Việt Nam các phường, xã, đặc khu xây dựng phương án tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, nhà bia ghi danh liệt sĩ, nhà truyền thống… trên địa bàn.

Anh Lê Tuấn Anh trao thư cám ơn cô Trương Mỹ Lệ (Tư Liêm) - nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn.
Thường trực Thành Đoàn TPHCM trao thư cám ơn các nghệ sĩ, đơn vị đồng hành sự kiện.

Lan tỏa sâu rộng tình yêu quê hương, đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM - khẳng định Chiến thắng ngày 30/4/1975 là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy mạnh mẽ trong các thế hệ hôm nay - đặc biệt là lực lượng thanh niên TPHCM. Điều đó đã được thể hiện sinh động qua những đóng góp miệt mài của các thế hệ thanh niên thành phố trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam thành phố mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.

Nam vương Tuấn Ngọc, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng nhiều nghệ sĩ tham dự chương trình.

Đại diện thanh niên thành phố mang tên Bác, anh Phạm Tuấn Ngọc - Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 - bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi tham dự buổi lễ với các cô chú đã làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.

Thay mặt thế hệ tuổi trẻ Việt Nam, anh Ngọc gửi đến các cô chú lời tri ân sâu sắc, lòng biết ơn chân thành và niềm tin sắt son vững tin tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức tặng quà tri ân các gia đình chính sách.
Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam TPHCM chính thức phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ca sĩ - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc Thanh niên Việt Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại buổi lễ.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào trọng tâm, được Hội LHTN Việt Nam các cấp triển khai nhằm phất cao ngọn cờ tập hợp và phát huy bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên, tạo nên sức sống cho phong trào thanh niên thành phố và cả nước, thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, đất nước, tạo ra không gian cho thanh niên phát triển, thể hiện và phát huy vai trò của người trẻ đối với Tổ quốc; giữ vững và khẳng định tính mặt trận, tính tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên.

Ngô Tùng
#thống nhất đất nước #chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi #chiến thắng #Dinh Độc Lập #Nguyễn Duyên Quỳnh #Phạm Tuấn Ngọc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe