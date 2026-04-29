Mỹ lên kế hoạch kéo dài phong tỏa Iran, Tehran cảnh báo đáp trả bằng 'chiến thuật bất ngờ'

Quỳnh Như

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị kịch bản phong tỏa hải quân kéo dài nhằm siết chặt xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington có thêm hành động quân sự.

Tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các trợ lý xây dựng kế hoạch duy trì phong tỏa kéo dài đối với Iran, như một phần trong chiến lược gia tăng áp lực kinh tế và hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.

Theo các quan chức Mỹ, biện pháp này nhằm trực tiếp đánh vào nguồn tài chính của Iran, trong nỗ lực buộc nước này nhượng bộ về chương trình hạt nhân - điều Tehran lâu nay kiên quyết từ chối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong các cuộc họp gần đây, bao gồm phiên thảo luận tại Phòng Tình huống Nhà Trắng, ông Trump được cho là đã lựa chọn phương án tiếp tục siết chặt vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng của Iran. Ông đánh giá đây là lựa chọn ít rủi ro hơn so với việc leo thang không kích hoặc rút lui khỏi xung đột.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin Tổng thống Mỹ Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh.

Kế hoạch của Iran bao gồm mở lại eo biển Hormuz, nhưng để lại nhiều vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các vòng đàm phán sau.

Hải quân Iran cảnh báo "chiến thuật bất ngờ"

Phó chỉ huy lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Mohammad Akbarzadeh tuyên bố lực lượng này đã chuẩn bị "chiến thuật bất ngờ" để đối phó nếu Mỹ có thêm hành động quân sự.

Ông cho biết hải quân IRGC sẵn sàng triển khai các năng lực mới, bao gồm công nghệ nhắm mục tiêu tiên tiến, đồng thời đe dọa sẽ vô hiệu hóa tàu chiến đối phương nếu xung đột leo thang.

"Trong trường hợp Mỹ tiến hành bất kỳ hành động quân sự mới nào nhằm vào Iran, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ triển khai các năng lực mới của mình... Để đối phó với hành động gây hấn như vậy, Hải quân sẽ sử dụng những quân bài mới của mình, bao gồm cả trong lĩnh vực nhắm mục tiêu thông minh, sẽ thiêu rụi những con tàu khổng lồ của đối phương và vô hiệu hoá hoạt động của chúng".

Quan chức này cũng nhấn mạnh Iran có thể sử dụng thêm các công cụ sức mạnh khác trên nhiều mặt trận, cho thấy nguy cơ căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

CNN, WSJ
