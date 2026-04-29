Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hoàng Nam

TPO - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), sáng 29/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị, sáng 29/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, đoàn kết, nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tiếp đó, đoàn công tác đến dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh, một trong những “yết hầu” giao thông chiến lược trên tuyến chi viện Bắc – Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hương, đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong chiến tranh, Bến phà Gianh và Cảng Gianh từng hứng chịu 2.191 trận đánh phá ác liệt của không quân, hải quân Mỹ. Bình quân mỗi mét vuông mặt nước phải gánh hơn 1 tấn bom đạn. 114 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn dân quân, thanh niên xung phong và người dân hai bờ sông Gianh đã ngã xuống, làm nên một biểu tượng kiên cường của ý chí Việt Nam.

Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh vừa hoàn thành tôn tạo vào tháng 4/2026, trở thành không gian tưởng niệm kết hợp du lịch tâm linh, góp phần giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước #Tô Lâm #Quảng Trị #Đại tướng Võ Nguyên Giáp #bến phà Gianh #tri ân

