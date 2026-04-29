Ông Lê Công Lý giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ - được HĐND TP. Cần Thơ bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 29/4, tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - có tờ trình giới thiệu ông Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, HĐND TP. Cần Thơ đã bầu ông Lê Công Lý giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

img-7565-9207.jpg
Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ (bên phải) - tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý. Ảnh: Nhật Huy.

Hiện chủ tịch UBND TP. Cần Thơ là ông Trương Cảnh Tuyên, cùng 6 Phó Chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, các ông Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng, Nguyễn Văn Khởi, Vương Quốc Nam và Lê Công Lý.

Ông Lê Công Lý sinh năm 1977, quê xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lý gắn bó với Hậu Giang (cũ), từng đảm nhiệm các vị trí Phó Chánh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang.

Giai đoạn 2017-2020, ông giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, sau đó là Bí thư Huyện ủy Châu Thành. Từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Lê Công Lý giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Nhật Huy
