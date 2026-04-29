Hà Nội: 2 người đi xe máy tử vong sau va chạm với xe tải

TPO - Khuya 28/4, một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra tại khu vực đường trục phía Nam (Hà Nội) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h cùng ngày, tại đường trục phía Nam (Tam Hưng, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, 2 người dân (chưa rõ người điều khiển) đi trên xe máy BKS 29AC-336.XX theo hướng đi xã Bình Minh (Hà Nội) đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 29K-192.XX, đi cùng chiều.

Hậu quả, vụ việc khiến 2 người đi xe máy (một nam, một nữ) tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng.

Khi xảy ra vụ tai nạn, thời tiết đang có mưa giông.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.