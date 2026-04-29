Tàu gỗ và vỏ lãi đâm nhau

TPO - Sau gần một ngày tìm kiếm, sáng 29/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy thi thể người đàn ông lái vỏ lãi mất tích sau cú đâm mạnh với một tàu gỗ trên sông Trà Tân.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 28/4, trên sông Trà Tân, đoạn qua Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, ông Võ Thanh Sang (SN 1973, ngụ xã Long Tiên) lái tàu gỗ (không biển số, chưa xác định tải trọng) đi trên sông Trà Tân đã va chạm với vỏ lãi composite do ông Trương Hữu Ái (SN 1976, ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) điều khiển.

Cú va chạm khiến vỏ lãi chìm, ông Ái bị rơi xuống sông mất tích.

Nhận tin báo, công an xã Long Tiên phối hợp lực lượng liên quan và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân sự việc.

Đến sáng 29/4, thi thể ông Ái đã được tìm thấy tại khu vực đầu vàm sông Trà Tân giao với sông Năm Thôn.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn do ông Sang lái tàu gỗ thiếu quan sát, dẫn đến va chạm với vỏ lãi gây tai nạn.