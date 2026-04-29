Vụ nghi ngộ độc thực phẩm: Số ca bệnh tăng vọt

TPO - Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (TPHCM) tăng nhanh chỉ sau một ngày. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và triển khai đồng loạt các biện pháp truy tìm nguyên nhân.

Sáng 29/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đã khẩn trương vào cuộc ngay sau khi tiếp nhận thông tin. Đơn vị này đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vụ việc, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, hàng loạt hoạt động đã được triển khai đồng bộ, bao gồm rà soát, thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc; thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh; điều tra dịch tễ để xác định yếu tố nguy cơ; kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn. Các điều kiện chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm cũng được kiểm tra nhằm phát hiện nguy cơ mất an toàn nếu có.

Nhân viên y tế thăm khám sức khỏe cho học sinh tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm

Đáng chú ý, công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang được đẩy mạnh. Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm lưu, mẫu nước uống đang sử dụng tại trường để kiểm nghiệm. Đồng thời, những người trực tiếp tham gia chế biến, chia suất ăn và phục vụ bữa ăn cũng được yêu cầu xét nghiệm phân nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác định tác nhân gây bệnh.

Theo thống kê ban đầu, đến hết ngày 28/4 đã ghi nhận 46 học sinh có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, tăng mạnh so với con số khoảng 25 ca được công bố trước đó. Trong số này, 29 trường hợp đang điều trị nội trú, trong khi 17 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú. Hiện sức khỏe các học sinh cơ bản ổn định và đang được theo dõi sát.

Việc số ca tăng vọt trong thời gian ngắn đang gây ra lo ngại về nguồn gây ngộ độc liên quan đến bữa ăn tập thể, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng xác định nguyên nhân chính xác. Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản khẩn yêu cầu địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý, điều tra và kiểm soát nguy cơ.

Một kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ban đầu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 được công bố vào chiều 29/4 đã ghi nhận sự xuất hiện của vi khuẩn Salmonella trong phân bệnh nhi liên quan đến vụ việc trên. Đây là loại vi khuẩn từng gây ra rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm từ trước đến nay.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ điều tra. Kết quả kiểm nghiệm mẫu và kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.