Sức khỏe

Giải pháp dinh dưỡng cân bằng từ Súp gà Mỹ hầm

PV

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, đôi khi điều xa xỉ nhất mà ta có thể dành tặng cho nhau không phải là những bữa tiệc cầu kỳ, mà là một khoảng lặng để cơ thể được lắng nghe và vỗ về. Có những ngày mệt mỏi, khi mọi hương vị phức tạp đều trở nên quá tải, thì sự tinh giản trong một bát súp ấm nóng lại chính là "ngôn ngữ" chân thành nhất của sự chăm sóc.

Giải pháp dinh dưỡng tối ưu

Súp gà Mỹ hầm là một lời nhắn nhủ tinh tế về lối sống lành mạnh. Không cầu kỳ trong gia vị, món ăn tập trung khai thác vị ngọt thanh bản chất và độ mềm lý tưởng của thịt gà sau nhiều giờ hầm chậm. Nhờ phương pháp này, thịt gà trở nên dễ tiêu hóa hơn bất kỳ loại thịt nào khác, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng một cách tự nhiên mà không gặp bất kỳ “trở ngại” nào. Đây chính là giải pháp hỗ trợ phục hồi năng lượng nhẹ nhàng, một món quà cho hệ tiêu hóa và là điểm tựa vững chắc cho sức khỏe từ sâu bên trong.

hina5914-xoa-co.jpg

CÁCH THỰC HIỆN: SÚP GÀ MỸ HẦM

1. Nguyên liệu (Dành cho 4 phần ăn):

- 500g thịt Gà Mỹ

- 1,5 lít nước dùng gà

- 100g bắp ngọt

- 50g nấm hương (hoặc nấm đông cô)

- 2 quả trứng gà

- 2 muỗng canh bột bắp

- 1 củ cà rốt

- Hành lá, ngò rí

- Gia vị: muối, tiêu, hạt nêm, nước mắm

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế: Gà Mỹ rửa sạch, luộc chín, xé sợi. Nấm ngâm mềm, thái nhỏ. Cà rốt cắt hạt lựu.

Bước 2: Đun nước dùng gà, cho cà rốt và nấm vào nấu mềm.

Bước 3: Cho thịt gà xé vào nồi, nêm gia vị vừa ăn.

Bước 4: Hòa tan bột bắp với nước, từ từ cho vào nồi để tạo độ sánh.

Bước 5: Đánh tan trứng, đổ từ từ vào nồi khuấy nhẹ để tạo vân trứng đẹp.

Bước 6: Thêm bắp ngọt, nấu thêm 2–3 phút.

Bước 7: Tắt bếp, rắc hành lá, ngò rí và tiêu lên trên.

Mẹo nhỏ từ căn bếp

Để nước dùng trong và thơm sâu, bạn có thể nướng sơ xương gà trước khi ninh. Khi cho trứng vào, hãy thật chậm rãi để tạo vân đẹp mà không bị vón cục.

Về thịt gà Mỹ

Thịt gà Mỹ được đánh giá cao về độ mềm, ẩm tự nhiên và hàm lượng protein dồi dào trong từng thớ thịt, giúp món ăn giữ được độ ngon ngay cả khi chế biến ở nhiệt độ cao, dễ dàng biến tấu theo nhiều phong cách ẩm thực. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được kiểm định nghiêm ngặt bởi USDA, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, mang đến sự an tâm trong quá trình lựa chọn và sử dụng

