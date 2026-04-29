Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ 'Thống nhất non sông'

TPO - Sáng 29/4, tại Kỳ đài Tổ quốc ở khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”, trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, tại Kỳ đài Tổ quốc ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông".

Không gian buổi lễ lắng đọng khi các đại biểu, người dân cùng hướng về lá cờ Tổ quốc – biểu tượng của khát vọng hòa bình, thống nhất non sông.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên Kỳ đài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương ôn lại dấu mốc lịch sử: Sau Hiệp định Geneve năm 1954, sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt đất nước suốt 21 năm.

Trong những năm tháng ấy, quân và dân Quảng Trị đã kiên cường bám trụ, chiến đấu dưới mưa bom bão đạn, bảo vệ giới tuyến. Lá cờ trên Kỳ đài Hiền Lương kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tin tất thắng và khát vọng thống nhất.

Từ tinh thần đó, nhiều địa danh như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 Quyết Thắng… đã đi vào lịch sử như những chứng tích hào hùng, góp phần làm nên chiến thắng mùa Xuân năm 1975.

Những ca khúc hào hùng được các nghệ sỹ biểu diễn tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh: Quảng Trị hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, phát huy truyền thống cách mạng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đang tạo động lực để địa phương tiếp tục bứt phá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kết thúc buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu cùng thả chim bồ câu tại cầu Hiền Lương lịch sử. Những cánh chim tung bay giữa bầu trời trong xanh mang theo thông điệp về khát vọng hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương.

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” không chỉ là nghi thức trang trọng, mà còn là dịp để ôn lại lịch sử bi tráng, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên trong mỗi người dân hôm nay.