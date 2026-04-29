Lực lượng Mỹ đổ bộ xuống tàu hàng nghi liên quan đến Iran

TPO - Quân đội Mỹ đã đổ bộ xuống một tàu hàng tại Biển Ả Rập để khám xét trước khi cho phép phương tiện này tiếp tục hải trình.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) công bố một đoạn video cho thấy lực lượng Mỹ đổ bộ, kiểm tra và tạm giữ tàu hàng M/V Blue Star III tại Biển Ả Rập do nghi ngờ con tàu đang hướng đến Iran.

Theo đoạn video được công bố, lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 triển khai nhiệm vụ bằng trực thăng từ tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, sau đó đu dây xuống tàu Blue Star III và tiếp cận khoang điều khiển.

"Lực lượng Mỹ đã thả con tàu sau khi tiến hành tìm kiếm và xác nhận hải trình của tàu không bao gồm cảng biển của Iran... Cho đến nay, 39 tàu đã được điều hướng để đảm bảo tuân thủ lệnh phong tỏa", CENTCOM cho biết.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine - cho biết quân đội Mỹ đã bắt giữ ít nhất ba tàu khác, gồm M/V Touska, M/T Tifani, M/T Majestic X và hiện vẫn đang nằm trong sự quản lý của Washington.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt kiểm soát hàng hải nhằm gây áp lực lên Iran.

Iran khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Ở chiều ngược lại, Iran khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng bậc nhất thế giới.

Thứ trưởng Quốc phòng Iran - Thiếu tướng Reza Talaei Nik, cho biết Tehran sẽ cho phép tàu thương mại đi qua eo biển sau khi xung đột do Mỹ và Israel gây ra chấm dứt hoàn toàn.

Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Bishkek (Kyrgyzstan), Thiếu tướng Reza Talaei Nik nhấn mạnh các hạn chế hiện tại chỉ là biện pháp đáp trả trước các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo Thiếu tướng Reza Talaei Nik, Iran sẽ cho phép vận chuyển hàng hóa thương mại qua eo biển nếu cuộc chiến chấm dứt vĩnh viễn.

"Việc cho phép tàu thương mại di chuyển thuận lợi sẽ nằm trong chương trình nghị sự sau khi xung đột kết thúc, với điều kiện là các quy trình không gây phương hại đến an ninh của Iran", ông nói.

Những tuyên bố này được Thiếu tướng Reza Talaei Nik đưa ra trong bối cảnh chính phủ và quốc hội Iran đang xây dựng một khung pháp lý mới cho việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Giới chức Iran cho biết, theo hệ thống mới, lệnh cấm hoàn toàn sẽ được áp dụng đối với các tàu thuộc sở hữu hoặc có liên hệ với Israel, trong khi các tàu liên quan đến các quốc gia thù địch sẽ phải đối mặt với các hạn chế.

Iran cũng đang lên kế hoạch áp dụng hệ thống thu phí khi đi qua eo biển nhằm bù đắp những thiệt hại do các lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài.

Các hạn chế hiện nay đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh, gia tăng áp lực lên Mỹ và châu Âu. Nhiều chuyên gia cho rằng phương Tây cần sớm đạt được thỏa hiệp với Iran để đảm bảo dòng chảy hàng hóa qua eo biển Hormuz không bị gián đoạn.