Pháp luật

Công an Quảng Ninh cảnh báo lừa đảo đặt phòng, rao bán vé Carnaval Hạ Long

Hoàng Dương

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, trong đó nổi lên tình trạng mạo danh khách sạn, khu nghỉ dưỡng để nhận tiền đặt cọc và rao bán vé mời Carnaval Hạ Long 2026 trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội mạo danh khách sạn, resort nổi tiếng, đăng tải thông tin dịch vụ kèm mức giá “ưu đãi” thấp hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng. Các đối tượng sử dụng hình ảnh đẹp, nội dung quảng cáo chuyên nghiệp, sao chép từ các cơ sở lưu trú uy tín để tạo lòng tin.

Fanpage lừa đảo nhận chuyển khoản 50% tiền đặt cọc phòng và chặn tài khoản Facebook khách hàng.

Sau khi tiếp cận khách có nhu cầu đặt phòng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc 50% hoặc thanh toán toàn bộ tiền phòng. Khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt đứt liên lạc, chặn số điện thoại, khóa tài khoản Facebook, Zalo hoặc fanpage giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các thủ đoạn này thường được thực hiện qua website, fanpage, tài khoản Facebook, Zalo giả mạo. Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn quảng cáo các “combo du lịch giá rẻ”, đánh vào tâm lý ham ưu đãi của khách hàng trong cao điểm du lịch.

Cùng với lừa đảo đặt phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện tình trạng một số trang, nhóm, tài khoản cá nhân rao bán vé mời chương trình Carnaval Hạ Long 2026 trên các nền tảng mạng xã hội.

Carnaval Hạ Long 2026 là sự kiện thuộc Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Điểm nhấn là chương trình “Carnaval Hạ Long 2026, Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, diễn ra lúc 20h ngày 30/4 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Hoạt động công khai rao bán vé concert trên một số hội nhóm facebook.

Theo cơ quan chức năng, chương trình hoàn toàn miễn phí, vé được phát hành dưới hình thức vé mời và đăng ký qua đường link chính thức do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh quản lý. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng rao bán vé với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng/vé.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với các đơn vị chức năng triệu tập, làm việc với một số cá nhân vi phạm, đồng thời xác minh, làm rõ các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng việc giao dịch mua bán vé để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, du khách cần lựa chọn dịch vụ lưu trú từ các doanh nghiệp, cơ sở có thông tin rõ ràng, được xác thực. Ưu tiên đặt phòng qua website, ứng dụng hoặc đại lý chính thức. Không chuyển tiền đặt cọc nếu chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin. Đối với vé tham dự Carnaval Hạ Long 2026, người dân tuyệt đối không tìm mua các loại vé, thẻ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội để tránh nguy cơ mua phải vé giả, bị lừa đảo hoặc vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

