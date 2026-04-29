Cựu Phó chánh án được chuyển từ án tù giam sang tù treo

TPO - Sau khi nộp khắc phục tiền nhận hối lộ, cựu Phó chánh án Phạm Tấn Hoàng được Tòa phúc thẩm chuyển từ án phạt tù giam sang tù treo; người đồng cấp với ông Hoàng là bị cáo Phạm Việt Cường cũng được giảm từ 7 năm xuống 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo đều được giảm một phần hình phạt hoặc chuyển sang tù treo

Sau hai ngày xem xét đơn kháng cáo, Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội quyết định giảm án cho bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng cũ) từ 7 năm xuống còn 5 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) được chuyển từ mức án 36 tháng tù giam sang 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo còn lại gồm cựu Kiểm sát viên, Luật sư, cán bộ Thi hành án dân sự, lao động tự do… cũng được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm một phần hình phạt so với bản án sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng.

Diễn biến xét xử hai ngày qua ghi nhận, các bị cáo đều thống nhất giữ nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin chuyển hình phạt từ tù giam sang tù treo...

Riêng bị cáo Phạm Tấn Hoàng ban đầu kháng cáo liên quan đến 80 triệu đồng bị cơ quan tố tụng quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, tại phần khai mạc phiên tòa, ông cho hay, đã nhận thức được sai phạm nên chủ động nộp khắc phục hậu quả.

Ông Phạm Tấn Hoàng sau đó thay đổi nội dung kháng cáo sang xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (cấp sơ thẩm) phạt ông 36 tháng tù.

Hành vi hối lộ diễn ra trong thời gian dài

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, 28 bị cáo (là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, cán bộ Thi hành án dân sự, người lao động tự do) có hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết 8 vụ án hình sự; 12 vụ án dân sự và kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Hồ sơ truy tố xác định, hành vi hối lộ xảy ra trong thời gian dài, trên phạm vi rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với số tiền lớn.

Các bị cáo trong vụ án.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân Cấp cao cũ, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga, dù là cán bộ ngành tòa án nhưng đã nhận hơn 8,6 tỷ đồng để môi giới hối lộ trong 15 vụ án.

Điểm chung trong vụ án là số tiền của người đưa hối lộ thường nhóm bị cáo môi giới bớt lại một phần. Khi đến tay người nhận hối lộ thường chỉ còn 30 - 50%.

Không giống như các vụ án tham nhũng được truy tố, xét xử gần đây, tiền hối lộ đều được đưa dưới dạng tiền mặt. Hồ sơ vụ án cho thấy có đến 16/20 vụ được người đưa, người môi giới và người nhận chuyển khoản cho nhau qua ngân hàng điện tử, từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.