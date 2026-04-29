Giải trí

Diện mạo gây sốt của bà Melania Trump

Tú Oanh

TPO - Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện thanh lịch trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Vua Charles và Hoàng hậu Camilla. Người hâm mộ so sánh bà với Jackie Kennedy - biểu tượng thời trang nức tiếng của Nhà Trắng.

m1.png
Tối 28/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.
m5.png
Trang phục của ông Trump và Vua Charles trông tương tự nhau, đều là lễ phục cổ điển - gồm áo đuôi tôm và quần Âu đen kết hợp áo ghi lê, sơ mi và nơ trắng. Điểm khác biệt lớn nhất là Vua Charles có dải băng xanh dương quàng chéo người và nhiều huy hiệu hoàng gia. Ảnh: AP.
m4.png
Trong khi đó, Hoàng hậu Camilla và bà Melania đều chọn váy hồng, nhưng sắc thái khác nhau. Ảnh: Reuters.
m12.png
Vợ ông Trump diện váy lụa màu hồng nhạt không dây vai của Christian Dior Haute Couture, kết hợp với găng tay da lộn màu trắng ngà. Bà hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi giày cao gót lụa màu hoa phi yến nhạt ton-sur-ton của Dior. Cựu người mẫu trung thành với kiểu trang điểm nhẹ nhàng và để mái tóc màu mật ong buông xõa tự nhiên. Ảnh: Getty Images.
m101.png
m10.png
Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự tương đồng giữa trang phục của bà Melania với cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy - vợ của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (1961-1963). Cư dân mạng khen ngợi: "Melania thật xinh đẹp. Tối nay, bà ấy có vẻ giống Jackie", "Những bộ váy tuyệt đẹp! Đệ nhất phu nhân của chúng ta là hiện thân của sự thanh lịch và đẳng cấp", "Bà ấy và chiếc váy đó thật tuyệt vời. Tôi luôn kinh ngạc trước vẻ đẹp rạng rỡ của bà ấy trong mọi màu sắc. Tôi không biết người phụ nữ nào khác có được tài năng này"... Ảnh: Getty Images/Reuters.
m13.png
Hoàng hậu Camilla chọn sắc hồng rực rỡ hơn với trang phục đến từ Fiona Clare - thương hiệu thiết kế quen thuộc ở Anh. Ảnh: Getty Images
m14.png
Bà đeo thêm vòng cổ đính thạch anh tím và kim cương, được truyền từ đời Nữ hoàng Victoria (thế kỷ 19). Đây là lần đầu hoàng hậu sinh năm 1947 đeo món trang sức nổi bật này từ bộ sưu tập hoàng gia. Ảnh: Getty Images.
m81.png
m8.png
Ivanka Trump cũng có mặt tại bữa tiệc. Trong khi đó, chồng cô, Jared Kushner được thấy trò chuyện với Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook. Ảnh: EPA/AP
m9.png
Trên trang cá nhân, ái nữ nhà Trump khoe trọn vẹn vẻ ngoài của mình trong quốc yến. Mỹ nhân 8X diện chiếc váy màu xanh da trời thanh thoát với tay áo voan mỏng, đính pha lê và phần đuôi váy dài thướt tha.
m111.png
m11.png
Tiffany Trump và chồng Michael Boulos đều mặc lễ phục sang trọng, thanh lịch để dự tiệc. Theo Daily Mail, chiếc váy quây màu vàng, với các đường xếp ly tinh tế, bà con gái ông Trump mặc đến từ thương hiệu Miss Rosier. Bộ cánh tôn lên vóc dáng gọn gàng của Tiffany dù mới chỉ sinh con chưa đầy một năm.
m151.png
m15.png
Một nữ khách mời khác nhận được sự chú ý là Lauren Sanchez, vợ tỷ phú Jeff Bezos. Cựu nhà báo U60 Sanchez đã chọn chiếc váy đen với tay áo trễ vai và đường viền cổ xẻ sâu cho dịp đặc biệt. Bà phối hợp với đôi giày cao gót đế dày, vòng cổ màu xanh lá cây nổi bật và chiếc ví cầm tay lấp lánh. Ảnh: Reuters.

