Diện mạo gây sốt của bà Melania Trump

TPO - Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện thanh lịch trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Vua Charles và Hoàng hậu Camilla. Người hâm mộ so sánh bà với Jackie Kennedy - biểu tượng thời trang nức tiếng của Nhà Trắng.
Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự tương đồng giữa trang phục của bà Melania với cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy - vợ của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (1961-1963). Cư dân mạng khen ngợi: "Melania thật xinh đẹp. Tối nay, bà ấy có vẻ giống Jackie", "Những bộ váy tuyệt đẹp! Đệ nhất phu nhân của chúng ta là hiện thân của sự thanh lịch và đẳng cấp", "Bà ấy và chiếc váy đó thật tuyệt vời. Tôi luôn kinh ngạc trước vẻ đẹp rạng rỡ của bà ấy trong mọi màu sắc. Tôi không biết người phụ nữ nào khác có được tài năng này"... Ảnh: Getty Images/Reuters.
Ivanka Trump cũng có mặt tại bữa tiệc. Trong khi đó, chồng cô, Jared Kushner được thấy trò chuyện với Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook. Ảnh: EPA/AP
Tiffany Trump và chồng Michael Boulos đều mặc lễ phục sang trọng, thanh lịch để dự tiệc. Theo Daily Mail, chiếc váy quây màu vàng, với các đường xếp ly tinh tế, bà con gái ông Trump mặc đến từ thương hiệu Miss Rosier. Bộ cánh tôn lên vóc dáng gọn gàng của Tiffany dù mới chỉ sinh con chưa đầy một năm.
Một nữ khách mời khác nhận được sự chú ý là Lauren Sanchez, vợ tỷ phú Jeff Bezos. Cựu nhà báo U60 Sanchez đã chọn chiếc váy đen với tay áo trễ vai và đường viền cổ xẻ sâu cho dịp đặc biệt. Bà phối hợp với đôi giày cao gót đế dày, vòng cổ màu xanh lá cây nổi bật và chiếc ví cầm tay lấp lánh. Ảnh: Reuters.