Văn hóa

Diễn viên Steven Nguyễn nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngọc Ánh

TPO - Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất phim "Không giới hạn" vừa vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong đó có diễn viên Steven Nguyễn - vai nam chính.

Tối 28/4 tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình tổng kết công tác phối hợp sản xuất phim truyền hình Không giới hạn. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao hướng tiếp cận mới, chiều sâu chính luận, tính chân thực của bộ phim. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Không giới hạn là tác phẩm truyền hình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Thành công của bộ phim không chỉ ở việc hoàn thành tiến độ sản xuất, phát sóng mà quan trọng hơn là tạo được sức lan tỏa sâu rộng, được đông đảo khán giả đón nhận, đồng cảm và để lại nhiều dư âm tích cực.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, bộ phim góp phần làm nổi bật hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới với lòng trung thành tuyệt đối, sự cống hiến không giới hạn, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Phát biểu tại chương trình, đại diện nhà sản xuất và diễn viên tham gia bộ phim bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Diễn viên Steven Nguyễn nhận bằng khen từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Dịp này, ban tổ chức cũng công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức và tham gia sản xuất phim.

Diễn viên Steven Nguyễn (vai Trung tá Đào Minh Kiên) và Minh Trang (vai Thiếu tá Lam Anh) chia sẻ khoảnh khắc nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phim Không giới hạn khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt làm nổi bật vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với các thách thức an ninh mới.

Ban tổ chức công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất phim.

Trung tâm câu chuyện là Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn. Mang trong mình nỗi ám ảnh từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết, Kiên trở lại địa phương để tham gia một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn và buộc phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử, đồng thời chạm mặt những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.

Nhà sản xuất khẳng định phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội để xây dựng kịch bản, phục dựng bối cảnh. Phim được đánh giá cao nhờ những cảnh quay quy mô. Diễn xuất chững chạc của Steven Nguyễn cũng là điểm sáng lớn.

#phim truyền hình #Không giới hạn #Steven Nguyễn

