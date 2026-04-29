Hang Hỏa Tiễn trở thành bản hùng ca hồn thiêng sông núi

TPO - Trong lúc các chiến sĩ TNXP làm nhiệm vụ, máy bay địch liên tiếp dội bom, bắn rocket làm sập hang đá, vùi lấp 33 TNXP của Tổ 4, đơn vị C271, Đội 27. Sự kiện đã trở thành bản hùng ca, hồn thiêng sông núi.

Video xúc động Lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh 33 thanh niên xung phong Hang Hỏa Tiễn (phường Hoàng Mai, Nghệ An).

Tối 28/4, tại phường Hoàng Mai (Nghệ An), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của các liệt sĩ thanh niên xung phong tại hang Hỏa Tiễn (28/4/1966-28/4/2026).

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Sự kiện là dịp tưởng niệm, tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay.

Hang Hỏa Tiễn, còn gọi là Hang Tổ 4, nằm trong dãy núi Eo Kin (nay thuộc phường Hoàng Mai, Nghệ An) là nơi ghi dấu một trong những sự kiện bi tráng của lịch sử. Cách đây tròn 60 năm, ngày 28/4/1966, 33 chiến sĩ thanh niên xung phong Tổ 4, đơn vị C271, Đội 27 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm 33 liệt sĩ thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Những năm 1964-1965, Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, tập trung đánh phá các tuyến giao thông huyết mạch nhằm cắt đứt sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Nghệ An trở thành trọng điểm hứng chịu bom đạn ác liệt. Trong bối cảnh đó, lực lượng thanh niên xung phong được huy động đảm nhận những nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa, bảo vệ an toàn đường sắt, đường bộ từ Khe Nước lạnh vào cầu Hoàng Mai...

Tổ 4 gồm 36 người, đến từ nhiều tỉnh thành, được giao nhiệm vụ khai thác đá phục vụ xây dựng tuyến đường vào ga Hoàng Mai và sửa chữa các sự cố trên tuyến đường sắt.

Hàng nghìn người về tham dự buổi lễ.

Khoảng 9h sáng 28/4/1966, kẻng báo động vang lên, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng vào hang đá trú ẩn. Tuy nhiên, ngay sau đó, máy bay địch dội bom, bắn 2 quả rocket khiến hang đá sập, vùi lấp 33 thanh niên xung phong.

Năm 2003, 33 thanh niên xung phong anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. Năm 2011, Hang Hỏa Tiễn cùng Nghĩa trang Liệt sĩ Đường sắt được xếp hạng Di tích quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng quà tri ân cho các thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu TNXP.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh sự kiện hy sinh tại hang Hỏa Tiễn đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca về quyết tâm sắt đá: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Vì độc lập tự do, thống nhất đất nước”, trở thành hồn thiêng sông núi.

“Hang Hỏa Tiễn và sự hy sinh của các anh, các chị đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ thanh niên xung phong sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, với quyết tâm 'sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm', 'đường chưa thông không tiếc máu xương'", ông Thái Văn Thành xúc động.

Nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong không giấu được xúc động khi theo dõi chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân đã được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt Lửa thiêng trong đá với những tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện lại một thời hoa lửa hào hùng, khắc họa tinh thần bất khuất và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong. Những tiết mục giàu cảm xúc đã chạm đến trái tim người xem, gợi nhắc về một quá khứ gian khổ nhưng oanh liệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lửa thiêng trong đá để lại nhiều ấn tượng cho các đại biểu và người dân địa phương.