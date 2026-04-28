Văn hóa

Ông Trump phá vỡ nghi thức hoàng gia Anh

Tú Oanh

TPO - Cử chỉ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tiếp đón Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Trắng được cho là phá vỡ nghi thức hoàng gia. Tuy nhiên, vị quân chủ nước Anh dường như không mấy quan tâm.

Ngày 27/4 (giờ địa phương), Vua Charles và Hoàng hậu Camilla có mặt ở Washington D.C., bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới Mỹ.

Vào chiều cùng ngày, hai người đứng đầu Hoàng gia Anh được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tiếp đón trọng thể tại Nhà Trắng.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ tiếp đón Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Trắng. Ảnh: PA/AP

People đưa tin hai bên đã có những cử chỉ chào hỏi xã giao tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng. Ông Trump bắt tay Vua Charles một cách dứt khoát, trong khi bà Melania hôn lên hai má nhà vua và Hoàng hậu Camilla.

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, hai bên quay vào bên trong khu nhà chính của Nhà Trắng để uống trà tại Phòng Xanh và tham quan tổ ong lịch sử ở khuôn viên phía nam.

Lúc này, ông Trump được thấy vỗ nhẹ lên vai vị quân chủ nước Anh. Lãnh đạo nước Mỹ cũng chạm nhẹ vào cánh tay phải của nhà vua khi dẫn ông vào bên trong.

Theo Daily Mail, hành động này đã phá vỡ nghi thức hoàng gia. Có một quy tắc bất thành văn rằng không bao giờ chủ động tiếp xúc cơ thể với thành viên hoàng gia. Mặc dù vậy, giới quan sát không hề tỏ ra gay gắt với ông chủ Nhà Trắng.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nhận xét với Daily Mail ông Trump có cử chỉ thể hiện tình bạn "đặc biệt" với Vua Charles, cũng không sỗ sàng như lần gặp gỡ vào tháng 9/2025.

Bà James cũng cho rằng Vua Charles không bận tâm đến lỗi đó: "Vua Charles luôn có vẻ thoải mái hơn về điều này so với mẹ ông (Nữ hoàng Elizabeth II). Cử chỉ của ông Trump lần này được tiết chế đi nhiều. Chỉ là cái chạm nhẹ, thận trọng và khá lịch sự để dẫn Vua Charles vào bên trong".

Cái vỗ vai và chạm tay Vua Charles của ông Trump bị coi là phá vỡ nghi thức hoàng gia. Ảnh: Getty Images.

Còn về đệ nhất phu nhân, bà James đánh giá: "Nghi thức chào hỏi ban đầu này tạo ấn tượng bề ngoài về sự thân thiện. Những nụ hôn lên má từ Melania mang lại cảm giác ấm áp, gần như theo phong cách gia đình".

Ông Trump có lịch sử mắc lỗi nghi thức khi làm việc với vua Anh. Vào tháng 7/2018, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới xứ sở sương mù, ông Trump bị ghi lại khoảnh khắc bắt quay lưng lại với Nữ hoàng Elizabeth II và bước đi phía trước bà khi duyệt đội danh dự. Điều được coi là vi phạm nghiêm trọng nghi thức ngoại giao.

Ông Trump cũng có sự tiếp xúc thân mật quá mức với Vua Charles trong chuyến thăm London vào năm 2025. Ngay trong lần chào hỏi ban đầu, Tổng thống Mỹ đã nắm lấy phần trên khuỷu tay của Charles.

