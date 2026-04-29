Đề xuất sáng kiến thí điểm 'các chỉ số nhân đạo'

Sáng 29/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026; kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự buổi lễ.

Với chủ đề "80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng", sự kiện không chỉ là một hoạt động thường niên mà còn là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường tám thập kỷ hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và là Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hành trình 80 năm qua được dệt nên từ những giọt máu trao đi và những bàn tay nâng đỡ. Bước vào giai đoạn mới, Hội nhận thức sâu sắc, một xã hội văn minh không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn được cảm nhận bằng mức độ nhân văn. Do đó, hội đã chính thức đề xuất sáng kiến thí điểm "Các chỉ số nhân đạo" trong xây dựng mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa, đưa giá trị nhân ái trở thành tiêu chí định lượng để xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

Chiến lược hành động tập trung vào ba trụ cột: Xây dựng cộng đồng nhân ái - an toàn - bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua “Bình dân học vụ số” để minh bạch nguồn lực và phát triển kinh tế nhân đạo gắn với sinh kế bền vững theo phương châm “trao cần câu hơn trao con cá”.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định nhân đạo, từ thiện là một nét đẹp, một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, đã trở thành giá trị cốt lõi và sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam, giúp đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của phát triển, đổi mới và bứt phá, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, công tác nhân đạo cần được xác định rõ hơn: không chỉ là hoạt động hỗ trợ xã hội, mà còn là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, còn là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa dân tộc, là sức mạnh mềm của quốc gia trong quan hệ quốc tế”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những ngày tháng 5 này, các cấp, ngành, địa phương cùng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tổ chức Tháng Nhân đạo gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Năm nay cũng là năm thứ năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao chủ trì tổ chức Tháng Nhân đạo hằng năm, qua đó từng bước góp phần đưa Tháng Nhân đạo trở thành hoạt động mang tính quốc gia, có sức lan tỏa, nhân văn và bền vững.

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò nòng cốt, chuyên trách trong lĩnh vực nhân đạo, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao trong tình hình mới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tăng cường tính chủ động trong tham mưu hoàn thiện định hướng chiến lược về công tác nhân đạo, gắn chặt với hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bảo đảm tính bao trùm và bền vững.

Đồng thời với đó, hội cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo; đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo hiện đại, kết nối hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức quốc tế và cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch; chủ động mở rộng và nâng tầm đối ngoại nhân đạo, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động hỗ trợ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý, cần tổ chức Tháng Nhân đạo hằng năm ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn để Tháng Nhân đạo thực sự trở thành “tháng hành động toàn dân vì nhân đạo”, có mục tiêu rõ ràng, có chỉ tiêu cụ thể, có kết quả đo lường, tạo dấu ấn sâu sắc hơn và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn…