Cử tri kiến nghị làm cao tốc, sân bay để Tây Bắc bứt phá

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, người dân Sơn La đồng loạt kiến nghị đầu tư các tuyến cao tốc liên vùng, nâng cấp quốc lộ và sớm “đánh thức” Cảng hàng không Nà Sản, coi đây là đòn bẩy then chốt để bứt phá phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 29/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tuyến tới 75 xã, phường của tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao đổi với cử tri tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Các cử tri tỉnh Sơn La bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước kết quả của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển, đặc biệt là các vấn đề về đất đai, chế độ chính sách cho người có công, nguồn vốn vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Từ thực tiễn địa phương, tỉnh Sơn La đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch 2017 theo hướng ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái rừng; đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ người dân, hợp tác xã tham gia cung ứng dịch vụ du lịch tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị.

Liên quan đến phát triển hạ tầng, cử tri kiến nghị Chính phủ đầu tư tuyến cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 2026–2030. Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La đề nghị bố trí khoảng 4.476 tỷ đồng để nâng cấp tuyến Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua Sơn La lên 4 làn xe.

Cùng với đó, Sơn La kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc Sơn La – Lào Cai vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia; đẩy nhanh Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Nà Sản nhằm tạo động lực phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc tiếp xúc cử tri đầu tiên sau khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây không chỉ là dịp báo cáo kết quả kỳ họp mà còn là cơ hội để lắng nghe trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tiếp thu đầy đủ, phản ánh trung thực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Đồng thời, bà lưu ý, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân cần chủ động đổi mới tư duy sản xuất, tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.