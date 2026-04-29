Chính thức thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

TPO - Đúng 11h45 ngày 29/4, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức được đưa vào khai thác, tạo thêm trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực miền Trung, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Đúng 11h45, các hàng rào chắn tại điểm đầu (giao với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) thuộc cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được gỡ bỏ, chính thức thông xe. Ngay sau thời điểm mở tuyến, nhiều phương tiện bắt đầu lưu thông trực tiếp trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Ghi nhận của phóng viên, nhiều tài xế bày tỏ phấn khởi khi cao tốc được đưa vào sử dụng đúng dịp lễ. Anh Nguyễn Văn Yên (trú TP. Đà Nẵng) cho biết tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức thông xe giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, đỡ cảnh kẹt xe trên Quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, còn tiết kiệm được thời gian, nhiên liệu và đỡ mệt hơn.
Anh Nguyễn Văn Phong (tài xế xe dịch vụ) chia sẻ nghe tin thông xe ai cũng mừng. Dịp lễ lượng xe và khách tăng mạnh, có tuyến cao tốc này sẽ giảm áp lực cho các tuyến cũ, khách đi lại cũng thuận tiện hơn.
Theo đó, phân đoạn vận hành, khai thác từ Km1050 ÷ Km1138 - CT.01. Điểm đầu tiếp giáp tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km127 + 720, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km1138. Chiều dài tuyến đưa vào khai thác 88 km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi dài 60,3 km.
Các nút giao liên thông vận hành, khai thác gồm nút giao đầu tuyến Km1051 + 494, tại xã Nghĩa Giang, nút giao tỉnh lộ 624B (Km1069 + 200), tại xã Đình Cương, nút giao Quốc lộ 24 (Km1084 + 320), tại xã Nguyễn Nghiêm. Nút giao Sa Huỳnh (Km1099 + 820), tại xã Khánh Cường, đều thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và nút giao Hoài Nhơn (Km1129 + 00), tại phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai).
Việc khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hiện chưa thu phí. Trên đoạn tuyến có một trạm thu phí tại Km1050 + 600 nhưng là trạm thu phí tạm phục vụ thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đó là hoàn thiện 3 ống hầm giao thông phía đông (trái tuyến), nút giao Đức Phổ (Km1092 + 640), hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe, thu phí tự động và các hạng mục đường gom dân sinh bổ sung.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có quy mô lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và tỉnh Gia Lai (27,7 km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.