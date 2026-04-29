Giông lốc gây thiệt hại hàng loạt nhà tại Nghệ An

TPO - Giông lốc xảy ra liên tiếp khiến hơn 60 hộ dân ở xã Na Ngoi và xã Chiêu Lưu (Nghệ An) bị tốc mái, thiệt hại nhiều tài sản.

Đêm 28 và rạng sáng 29/4, trên địa bàn xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra mưa to kèm giông lốc mạnh, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Giông lốc khiến hàng loạt nhà dân ở xã Na Ngoi bị thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê ban đầu, trận giông lốc đã khiến 20 hộ dân trên địa bàn xã Na Ngoi bị ảnh hưởng. Trong đó phần lớn là tốc mái nhà, hư hỏng một số công trình phụ và tài sản sinh hoạt, ước tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Na Ngoi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả.

Tại đây, các cán bộ chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương giúp các hộ dân sửa chữa nhà cửa, lợp lại mái, dọn dẹp cây đổ và vệ sinh môi trường.

Đồn Biên phòng Na Ngoi nhanh chóng triển khai lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả.

Bên cạnh việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi còn trao tặng một số nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Chiêu Lưu (Nghệ An), trận giông lốc kèm theo mưa lớn xảy ra vào chiều 28/4 cũng đã khiến 40 hộ dân tại 6 bản của xã bị thiệt hại nặng nề.

Nhà dân bị tốc mái được hỗ trợ lợp lại nhà và trao tặng những phần quà động viên.

Ông Lô Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết, 40 hộ dân trên địa bàn xã bị giông lốc làm tốc mái, hư hỏng một số tài sản bên trong. Trong đó nặng nhất là bản La Ngan (22 hộ), bản Khe Tang (8 hộ), bản Pạt Phoong (3 hộ), bản Lưu Thắng (3 hộ), bản Cù (3 hộ), bản Xiêng Thù (1 hộ).

Mái tôn Trường mầm non Keng Đu bị giông lốc cuốn bay được lực lượng chức năng hỗ trợ sửa chữa.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương và ban quản lý các bản đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể nhanh chóng hỗ trợ người dân thu dọn, sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.