Nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất sẽ ra mắt tại sân bay Gia Lâm

Ngày 29/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm, chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), trên diện tích gần 150 nghìn m2 cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Tại triển lãm, lực lượng Không quân sẽ trình diễn bay chào mừng cùng màn trình diễn võ thuật đặc sắc của lực lượng Đặc công. Triển lãm sẽ có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng, an ninh của các công ty công nghiệp quốc phòng, trong đó có các sản phẩm mới, hiện đại do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo cùng vũ khí trang bị kỹ thuật nổi bật có trong biên chế của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, các sản phẩm tham gia trưng bày lần này thể hiện rõ thông điệp quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ, không nhằm chạy đua vũ trang mà để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

Sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm là những sản phẩm do Việt Nam tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Đây cũng là các sản phẩm thông minh, lưỡng dụng, phù hợp với yêu cầu chiến tranh hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới. Triển lãm cũng là dịp quảng bá những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Trong khuôn khổ triển lãm, còn diễn ra các hoạt động trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng; hoạt động trải nghiệm cho người dân; biểu diễn, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết triển lãm lần này tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Đây cũng là sự kiện đối ngoại hội tụ đầy đủ các yếu tố góp phần thực hiện quan điểm, chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Việt Nam với thế giới, tiếp tục xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, sự kiện này thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh của QĐND Việt Nam, khẳng định niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế về một nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và hội nhập.

“Mục tiêu triển lãm của chúng ta là tạo diễn đàn để các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp thế giới giới thiệu thành tựu, sản phẩm công nghệ mới trong lĩnh vực quốc phòng. Qua đó thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại và lưỡng dụng”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói.