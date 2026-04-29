Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách ở An Giang

TPO - Ngày 29/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ.

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi gặp mặt, trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đoàn cũng đến thăm trực tiếp gia đình ông Bùi Văn Truyện (thương binh 3/4, nạn nhân chất độc hóa học) và gia đình bà Trần Thủy Cần - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Thanh.

Tại các điểm đến, Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình; khẳng định sự hy sinh, đóng góp của thương binh, liệt sĩ và thân nhân là tài sản vô giá của dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống gia đình chính sách, hỗ trợ kịp thời công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ lớn.

Toàn tỉnh An Giang hiện có khoảng 100.000 người có công với cách mạng; trong đó gần 12.000 người hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, khoảng 20.000 trường hợp được chi trả một lần mỗi năm.

Cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy An Giang. Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, kinh tế quý I/2026 của tỉnh tăng 7,8%, đón hơn 8,2 triệu lượt khách, doanh thu trên 21.000 tỷ đồng (tăng 52,6%), công tác chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc được triển khai tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng, An Giang sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tận dụng tốt cơ hội từ quy hoạch mới và việc chuẩn bị APEC 2027 để nâng cao vị thế, bảo đảm đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho thương binh, bệnh binh, người có công tỉnh An Giang.