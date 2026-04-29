Nghệ An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hồng Quang được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Nguyễn Huy Khích.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Trần Hồng Quang trong thời gian công tác tại Công an Nghệ An, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Trần Hồng Quang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công an Nghệ An trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Huy Khích là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều kinh nghiệm công tác tại các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Công an Nghệ An đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tạo bước đột phá trên lĩnh vực phụ trách.

Đại tá Nguyễn Huy Khích, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Huy Khích khẳng định, sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an Nghệ An, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.