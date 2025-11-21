Ninh Bình có tân Giám đốc Công an tỉnh

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 21/11/2025.

Chiều 20/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Ninh Bình, tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) kể từ ngày 21/11/2025.

Lễ công bố Quyết định Cục trưởng Cục An ninh nội địa đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh được Bộ Công an tổ chức vào thời gian tới.

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 21/11/2025.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhiều đóng góp tích cực; chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an; với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết nghị, chỉ đạo những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí đã đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo; nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, dành thời gian, công sức, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; đồng thời quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn nói riêng. Tin tưởng với những kinh nghiệm, kết quả đạt được tại Công an tỉnh Ninh Bình sẽ giúp đồng chí tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới tại Bộ Công an.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, và ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đối với Thượng tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng, với lập trường tư tưởng vững vàng, kiến thức, chiều sâu kinh nghiệm công tác, đồng chí tiếp tục lãnh đạo, chỉ huy, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả. Tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, đổi mới, chủ động tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tập trung xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; cải cách hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước mắt, cần khẩn trương cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm, kiểm soát tình hình, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, trực tiếp là các đồng chí trong Đảng ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh Ninh Bình đoàn kết, hợp tác, cộng đồng trách nhiệm cùng đồng chí Giám đốc Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.