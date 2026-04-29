Ô tô xếp hàng dài chờ vào cao tốc Hậu Giang - Cà Mau

TPO - Đúng 11h30 ngày 29/4, tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau được thông xe trở lại sau thời gian tạm đóng để hoàn thiện. Ngay từ sớm, hàng chục ô tô đã xếp hàng dài tại các nút giao, nhiều tài xế háo hức chờ đợi để là những người đầu tiên lưu thông trên tuyến dịp nghỉ lễ.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong tại nút giao IC12 (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau), từ trước giờ mở cửa, hàng chục ô tô đã xếp hàng dài, nối đuôi nhau chờ vào cao tốc. Nhiều tài xế tranh thủ xuống xe trò chuyện, dùng điện thoại phát trực tiếp ghi lại khoảnh khắc tuyến cao tốc hoạt động trở lại đúng dịp nghỉ lễ.

Khi lực lượng chức năng chính thức cho phép lưu thông, nhiều tài xế bật đèn, bấm còi như một cách “ăn mừng” tuyến đường được thông xe trở lại sau thời gian gián đoạn.

“Tôi thấy rất vui khi đường cao tốc mở trở lại. Chạy cao tốc này rút ngắn thời gian đi lại rất nhiều, nên nghe tin mở lại tôi tranh thủ đi sớm. Chờ một chút nhưng vẫn thuận tiện hơn so với đi tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp vì thoáng xe”, anh Lâm Văn Bền (ngụ phường An Xuyên, Cà Mau) chia sẻ.

Trong khi đó, tài xế Phan Trường Anh Tuấn cho biết thêm đường cao tốc mở lại đúng dịp lễ nên ai cũng mong chờ vì đi nhanh, đường êm, chạy không có ổ gà rất sảng khoái. “Khi nghe tin, tôi đi từ lúc 10h30, đợi cả tiếng đồng hồ để chạy lên Cần Thơ chơi lễ”, anh Phan Trường Anh Tuấn nói.

Ông Phạm Đức Trình - Giám đốc Quản lý dự án đoạn Hậu Giang - Cà Mau - cho biết các nhà thầu đã nỗ lực huy động nhân lực để hoàn thành công trình đúng dịp lễ 30/4-1/5, góp phần sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác, rút ngắn thời gian di chuyển từ Cà Mau đến Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km từng được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19/1, nhưng phải tạm đóng từ 16/3 do một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc vừa thi công vừa khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong giai đoạn đầu, tuyến được tổ chức khai thác với tốc độ tối đa 80 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ. Chủ đầu tư cũng lưu ý, các phương tiện không đủ điều kiện như mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ và các loại xe có tốc độ thiết kế thấp hơn quy định sẽ không được phép lưu thông trên cao tốc.