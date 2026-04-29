Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giông lốc cuốn sập nhà dân ở Thanh Hóa khiến bé trai 13 tuổi tử vong khi đang ngủ

Phạm Trường

TPO - Trận giông lốc kèm mưa lớn xảy ra đêm 28/4 tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã làm đổ sập, tốc mái nhiều nhà dân, khiến bé trai 13 tuổi tử vong khi đang ngủ.

Ngày 29/4, ông Ninh Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, địa phương đang khắc phục hậu quả do trận giông lốc kèm mưa lớn gây ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 22h ngày 28/4, trên địa bàn xuất hiện giông lốc dữ dội kèm mưa lớn. Trận giông lốc đã làm sập ngôi nhà của em Vi Thành L. (13 tuổi, trú bản Cua). Nhiều khối gỗ nặng đã đè trúng chỗ bé trai đang nằm ngủ khiến cháu tử vong.

Ngôi nhà đổ sập đêm 28/4 khiến cháu bé 13 tuổi ở xã Nam Xuân tử nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà còn có ông bà nội của nạn nhân. Hai người kịp thời chạy thoát nên không bị thương.

Sau sự việc, chính quyền xã Nam Xuân cùng công an, quân sự xã phối hợp với người dân tổ chức giải phóng hiện trường và sơ cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé không qua khỏi.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nam Xuân, trận giông lốc đã khiến 10 hộ dân bị hư hỏng nhà. Trong đó, một hộ tại bản Cua bị sập hoàn toàn nhà và bếp, 9 hộ khác tại các bản Cụm, Cua, Bút và Khang bị tốc mái. Nhiều tài sản của người dân như xe máy, tivi, máy xay xát và hoa màu bị hư hại.

Tại nhiều xã như Phú Xuân, Hiền Kiệt, Pù Luông... ở tỉnh Thanh Hóa cũng ghi nhận thiệt hại nặng do giông lốc, mưa lớn gây ra. Trận thiên tai làm tốc mái hàng chục nhà dân, trường học, gãy đổ cây xanh. Toàn tỉnh ghi nhận gần 280 ha lúa giai đoạn trổ bông, ngô và keo bị gãy đổ.

Mưa giông làm nhiều nhà dân tốc mái, tài sản bị hư hỏng.

Ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết, giông lốc cũng khiến một số nhà dân, Trường Tiểu học và Mầm non của xã bị tốc mái. Hiện chính quyền các xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, cắt cây đổ gãy, chằng chống mái nhà, đồng thời phối hợp với ngành điện lực khắc phục cột điện bị gãy, kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 29/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, có nơi mưa to. Trong cơn giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

#giông lốc #Thanh Hóa #thiệt hại #bé trai tử vong #mưa lớn #sạt lở #thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe