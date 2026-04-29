Kịch bản lừa đảo mới khi xác thực thông tin thuê bao

TPO - Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân, chỉ thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động chính chủ qua VNeID, xác thực thông tin thuê bao qua các ứng dụng của nhà mạng hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng, không truy cập vào các đường link lạ để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin.

Thời gian qua, lợi dụng chủ trương xác thực thông tin thuê bao di động, một hình thức lừa đảo mới đã xuất hiện.

Kịch bản lừa đảo là xuất hiện cuộc gọi đến của người tự xưng là nhân viên nhà mạng hoặc cán bộ Cục Viễn thông thông báo "SIM của ông/bà bị sai thông tin, sẽ bị khóa sau 2 giờ nữa". Sau đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu thuê bao làm theo hướng dẫn để "cập nhật" nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát SIM và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tại Họp báo thường kỳ chiều 29/4, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin lưu ý, toàn bộ quá trình xác nhận thuê bao chính chủ chỉ được thực hiện qua VNeID.

Việc xác thực thông tin thuê bao (gồm 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt) chỉ được thực hiện qua các ứng dụng của nhà mạng (My Viettel, My VNPT, My MobiFone…) hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng đồng thời được cung cấp miễn phí.

“Người dân cần nâng cao cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin”, lãnh đạo Cục Viễn thông lưu ý.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vẫn còn hơn 30 triệu thuê bao chưa cập nhật thông tin lên VNeID

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Anh Cương thông tin thêm, năm 2023 đã thực hiện tổng rà soát, hướng tới đảm bảo tất cả thông tin thuê bao đều được gắn với một giấy tờ hợp pháp được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giai đoạn này đã xử lý được 17 triệu thuê bao có giấy tờ không hợp lệ, trong đó thực hiện chuẩn hoá 11 triệu và xử lý thu hồi 6 triệu.

Tuy nhiên, giai đoạn này vì một số yếu tố kỹ thuật, mới chỉ thực hiện đối soát 3 trường dữ liệu tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Vì vậy, Thông tư 08 (có hiệu lực từ 15/4/2026) bổ sung thêm trường hình ảnh để đảm bảo kết quả đối soát chính xác hơn, hạn chế các hành vi như giả mạo giấy tờ thay đổi khuôn mặt trong khi nhà mạng không có khả năng đối soát kiểm chứng.

Theo ông Cương, không phải toàn bộ thuê bao phải thực hiện xác thực lại. Người dân về cơ bản đã cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm cả hình ảnh khi đăng ký thuê bao mới.

Người sử dụng chỉ phải cập nhật lại thông tin thuê bao khi có phát hiện sai lệch thông tin so với thông tin đối soát, giấy tờ sử dụng để đăng ký bị hết hiệu lực hoặc bị phát hiện đang sử dụng sim không chính chủ. “Trong các trường hợp này, người sử dụng sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng để thực hiện xác thực lại thông tin”, ông Cương nêu.

Lý giải về việc một số người dân vẫn chưa thấy dữ liệu thuê bao của mình được hiện lên đầy đủ trên ứng dụng VneID, ông Cương cho biết, các doanh nghiệp viễn thông sẽ có tối đa 30 ngày kể từ ngày 15/4 để cập nhật toàn bộ thông tin lên VNeID.

Dữ liệu hiện vẫn đang được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để đưa lên VneID.

Trong số hơn 120 triệu thuê bao, đã có hơn 92 triệu thuê bao được đưa lên VneID. Trong đó có hơn 800.000 số được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ. Hơn 30 triệu thuê bao khác vẫn đang trong quá trình cập nhật thông tin lên VNeID. Quá trình tổng rà soát xác nhận trạng thái chính chủ sẽ vẫn được triển khai tới 15/6.

Lãnh đạo Cục Viễn thông cũng chia sẻ, theo quy định hiện hành, người dân sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với các số thuê bao viễn thông di động (SIM) mà mình đã đăng ký, sử dụng, nếu các SIM này bị các đối tượng lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.