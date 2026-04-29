Áo điều hòa Kenko - Bí kíp chống nóng cho ngày hè khắc nghiệt

Áo điều hòa Kenko được nhắc đến như một giải pháp “làm mát di động” giúp người lao động giảm nhiệt hiệu quả giữa cái nóng gay gắt của mùa hè.

Những đợt nắng nóng kéo dài, nền nhiệt thường xuyên trên 37- 40 độ C tại Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất lao động ngoài trời. Trong bối cảnh đó, áo điều hòa dần trở thành lựa chọn phổ biến.

Áo điều hòa là sản phẩm kết hợp giữa trang phục và thiết bị làm mát. Trong áo có hệ thống quạt mini chạy bằng pin tạo luồng gió đối lưu giúp tăng tốc độ bay hơi mồ hôi và làm mát cơ thể một cách tự nhiên. Nhờ đó, người mặc có cảm giác dễ chịu ngay cả khi làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa không khí cố định.

Chính vì làm mát cơ thể, áo điều hòa còn góp phần cải thiện hiệu suất lao động. Các nghiên cứu và thực tế sử dụng cho thấy, người lao động được làm mát liên tục sẽ giảm tình trạng mệt mỏi, tăng khả năng tập trung và hạn chế nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện khắc nghiệt .

Từ một sản phẩm chuyên dụng trong ngành xây dựng và cơ khí, áo điều hòa hiện đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giao hàng, nông nghiệp, kho vận. Thậm chí có người dùng áo trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong thị trường áo điều hòa đang phát triển nhanh, Kenko định vị sản phẩm bằng việc tập trung vào công nghệ và chất lượng trong từng bộ phận: quạt, pin và chất liệu áo. Hệ thống quạt không chổi than là một trong những điểm nhấn quan trọng. Với thiết kế hai vòng bi, 28 lá thép silic, lưu lượng gió tăng khoảng 30% so với thế hệ trước, đồng thời giảm hao phí điện năng. Đặc biệt, chất liệu cánh quạt được làm bằng nhựa silicon dẻo, giúp tăng độ bền khi sử dụng thực tế, có thể uốn cong mà không gãy. Quạt tích hợp cơ chế tự ngắt khi gặp dị vật nên rất an toàn khi sử dụng.

Áo kết hợp với pin dung lượng cao 24000mAh, điện áp 28V có chip điều khiển thông minh Alpha X6 cho hiệu suất hoạt động ổn định và bền bỉ. Theo thông tin từ doanh nghiệp, thời gian vận hành có thể đạt 9-20 giờ tùy nhu cầu sử dụng của người dùng. Hệ thống bảo vệ đa lớp gồm chống quá dòng, quá nhiệt, quá tải, đoản mạch, quá áp và chống nhiễu điện từ giúp tăng độ ổn định và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Pin đạt các chứng nhận quốc tế như CE, PSE và UL - những tiêu chuẩn phổ biến tại châu Âu, Nhật Bản và Mỹ.

Thiết kế phom áo “Khí động học” đã đăng ký bảo hộ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu luồng gió lưu thông. Khi kết hợp với hệ thống quạt, luồng không khí được phân bổ đều khắp cơ thể, nâng cao hiệu quả làm mát so với các thiết kế truyền thống.

Những cải tiến này cho thấy Kenko không còn là “áo quạt đơn thuần” mà đã chuyển sang thiết bị làm mát cá nhân kỹ thuật cao, tương tự một “máy lạnh di động” thu nhỏ.

Song song với công nghệ lõi, Kenko đầu tư vào vật liệu nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Các dòng áo sử dụng vải Taslan, vải gió hoặc denim chống cháy nhẹ, vừa đảm bảo độ bền vừa duy trì độ thoáng khí.

Lớp vải có khả năng cản tới 98% tia UV, giúp bảo vệ da trong điều kiện nắng gắt. Ngoài ra, khả năng chống nước và đạt chuẩn IPX4 ở một số bộ phận điện tử giúp áo vận hành ổn định trong môi trường ẩm hoặc mưa nhẹ.

Thiết kế sản phẩm phù hợp cho cả nam và nữ, đa dạng ngành nghề. Các bộ phận như quạt và pin có thể tháo rời, thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo trì.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sản phẩm được phát triển dựa trên tiêu chí “thoải mái - bền bỉ - hiệu quả”. Chính vì vậy, áo điều hòa Kenko đã có mặt tại các thị trường có tiêu chuẩn cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Chi tiết vui lòng liên hệ với Kenko qua thông tin:

Địa chỉ: Số 37 Central Street, Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park Nguyễn Xiển, phường Định Công, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0988 603 758

Email: mkt.kenkovn@gmail.com

Website: https://kenkovn.com/