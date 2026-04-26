Hàng trăm cá thể chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở Huế

TPO - Hàng trăm cá thể cò nhạn quý hiếm bất ngờ xuất hiện trên cánh đồng lúa chín ở xã Phú Hồ (TP. Huế), tạo nên khung cảnh sinh thái hiếm thấy, đồng thời thể hiện dấu hiệu tích cực về môi trường tự nhiên tại địa phương này.

Ngày 26/4, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, tại cánh đồng thôn Văn Giang, xã Phú Hồ, vừa ghi nhận sự xuất hiện của đàn cò nhạn với số lượng hàng trăm cá thể bay về kiếm ăn. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong nhiều năm gần đây, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Theo ghi nhận, thời điểm lúa đông xuân chín năm nay, một đàn cò nhạn hàng trăm con bay lượn trên không rồi sà xuống các thửa ruộng để tìm thức ăn, tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động. Nhiều người dân cho biết trước đây, cò nhạn từng xuất hiện tại địa phương nhưng chỉ vài con. Việc xuất hiện với số lượng lớn như lần này là rất hiếm.

Cò nhạn (còn gọi là cò ốc), tên khoa học Anastomus oscitans, là loài chim nước thường sinh sống ở vùng đầm lầy, ruộng ngập nước, nơi có nguồn thức ăn dồi dào như ốc, cua và côn trùng. Do môi trường sống bị thu hẹp, loài chim này có xu hướng di chuyển đến những khu vực yên tĩnh, ít tác động để kiếm ăn. Sự xuất hiện của đàn cò nhạn tại Văn Giang cho thấy khu vực này có điều kiện sinh thái thuận lợi và nguồn thức ăn phong phú.

Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu đáng mừng, sự xuất hiện của đàn cò nhạn cũng đặt ra yêu cầu về công tác bảo vệ động vật hoang dã. Thực tế tại nhiều nơi, các loài chim nước thường đối mặt nguy cơ bị săn bắt, đặt bẫy hoặc xua đuổi. Nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời, đàn chim có thể nhanh chóng rời bỏ khu vực hoặc suy giảm số lượng.

Chi cục Kiểm lâm TP. Huế khuyến cáo người dân không săn bắt, đánh bẫy, buôn bán hay tiêu thụ chim hoang dã dưới mọi hình thức; đồng thời hạn chế các hoạt động gây tiếng ồn lớn, xua đuổi hoặc làm xáo trộn môi trường sống của chim, đặc biệt trong thời điểm chúng đang tập trung kiếm ăn trên đồng lúa.

Cách đây một năm, vào tháng 4/2025, tại khu vực Phong Điền và Hương Trà (TP. Huế) cũng từng ghi nhận đàn cò nhạn khoảng 100 cá thể xuất hiện. Sau phát hiện này, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường bảo vệ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, kêu gọi không săn bắt hoặc làm tổn hại đến môi trường sống của các loài chim hoang dã.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, sự trở lại của đàn cò nhạn là dấu hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này cho thấy Huế đang trở thành điểm dừng chân an toàn cho các loài chim nước, góp phần khẳng định hình ảnh đô thị xanh, thân thiện với môi trường và giàu đa dạng sinh học.