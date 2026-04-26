Cắt lưới, giải cứu 2 rùa biển nằm trong danh mục loài nguy cấp

Thái Lâm

TPO - Trong lúc đánh bắt ngoài khơi, ngư dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 2 cá thể rùa biển mắc lưới thải trôi nổi nằm trong danh mục loài nguy cấp và nhanh chóng cắt lưới thả về biển.

Ngày 26/4, trong quá trình khai thác hải sản ngoài khơi, một tàu cá của ngư dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và giải cứu 2 cá thể rùa biển quý hiếm bị mắc vào lưới thải trôi nổi trên biển.

Ngư dân Phú Quý cắt lưới, thả 2 cá thể rùa biển.

Sáng cùng ngày, khi đang quăng câu, ngư dân phát hiện một tấm lưới rác mắc vào lưỡi câu. Khi kéo lưới lại gần tàu để gỡ, họ phát hiện bên trong có 2 cá thể rùa biển bị mắc kẹt. Sau đó, các ngư dân nhanh chóng cắt bỏ phần lưới và giải thoát cho rùa. Qua kiểm tra, cả 2 cá thể đều còn khỏe mạnh.

Hai cá thể rùa biển nói trên được xác định thuộc loài vích (tên khoa học Chelonia mydas), nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Sau đó, ngư dân đã thả rùa trở lại môi trường tự nhiên.

Hành động kịp thời của ngư dân góp phần bảo vệ các loài sinh vật biển quý hiếm, đồng thời lan tỏa ý thức gìn giữ hệ sinh thái biển tại đặc khu Phú Quý.

#giải cứu rùa biển #ngư dân #bảo vệ môi trường #Phú Quý #hệ sinh thái #Lâm Đồng

