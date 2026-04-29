Khoa học

Ông Trương Gia Bình được trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc

Nguyễn Hoài

TPO - Chính phủ Nhật Bản vừa công bố trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc cho ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, dựa trên những cống hiến cho sự phát triển của quan hệ Nhật Bản và Việt Nam.

Huân chương Mặt Trời Mọc là một trong những phần thưởng cao quý nhất của Chính phủ Nhật Bản, có từ năm 1875 dưới thời Thiên hoàng Minh Trị. Huân chương này được trao cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực như ngoại giao, văn hóa, khoa học, kinh tế và thúc đẩy quan hệ quốc tế.

Trong hơn hai thập kỷ qua, dưới sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình, FPT đã xây dựng hiện diện sâu rộng tại Nhật Bản và trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại thị trường này.

FPT hiện có hơn 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản, cùng hơn 18.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường Nhật Bản, cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng.

Đặc biệt, FPT và ông Trương Gia Bình tích cực tham gia các cơ chế hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước, bao gồm các diễn đàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và sáng kiến hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Những đóng góp này là cơ sở quan trọng để Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc cho ông Trương Gia Bình, ghi nhận vai trò trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT.

Ông Trương Gia Bình tốt nghiệp Khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow (Lomonosov) năm 1979, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1982 và được phong học hàm Phó Giáo sư năm 1991.

Ngày 13/9/1988, ông cùng 12 nhà khoa học sáng lập Công ty FPT – tiền thân của Tập đoàn FPT. Trong suốt quá trình phát triển, ông giữ vai trò định hướng chiến lược, đưa FPT trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin mang tầm vóc quốc tế.

Tại Việt Nam, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Trong đó có cố Tổng Bí thư Đỗ Mười (truy tặng), nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng một số lãnh đạo cấp cao.

Ở lĩnh vực quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng được trao huân chương này nhờ những đóng góp trong thúc đẩy hợp tác quốc phòng và quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Ở lĩnh vực kinh tế và hợp tác phát triển, huân chương cũng được trao cho các cá nhân có đóng góp trong thu hút đầu tư và kết nối doanh nghiệp như nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, hay các nhân sự làm công tác đối ngoại kinh tế.

Trong lĩnh vực học thuật và khoa học, một số học giả tiêu biểu như Giáo sư Võ Tòng Xuân, Giáo sư Dương Phú Hiệp được vinh danh nhờ đóng góp cho hợp tác nghiên cứu, giáo dục và tăng cường hiểu biết giữa hai quốc gia.

#Ông Trương Gia Bình #Chủ tịch Trương Gia Bình #Huân chương Mặt Trời mọc #FPT #hợp tác Nhật Bản Việt Nam #công nghệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe