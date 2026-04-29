Thủ tướng: Hạn chế tối đa tâm lý găm giữ, đầu cơ vàng

TPO - "Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ.

"Ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà"

Sáng 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực, kết quả quan trọng đạt được của Ngân hàng Nhà nước, toàn ngành ngân hàng trong thời gian qua, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng lưu ý, cần thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định.

Đồng thời, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới".

Cùng với đó, theo lãnh đạo Chính phủ, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; cũng như vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo NHNN phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý; trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra; điều này đòi hỏi nghệ thuật điều hành.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng với cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Cùng với đó, cần tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Quản lý hiệu quả thị trường vàng

Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ”, ông nêu rõ.

Do vậy, bài toán cuối cùng là, nếu có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng chỉ đạo NHNN tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025".

Trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kết luận số 18 của Trung ương (hoàn thành trong quý II/2026).