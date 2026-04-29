Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Biến động giá xăng dầu từ 15h chiều nay

Xuân Phong

TPO - Trước diễn biến đi lên của giá xăng dầu thế giới, liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h chiều nay (29/4). Trong đó, dầu diesel ghi nhận mức tăng mạnh nhất, vượt 28.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 792 đồng/lít, lên mức 22.626 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 871 đồng/lít, lên mức 23.751 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S tăng mạnh 1.475 đồng/lít, lên mức 28.172 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 1.216 đồng/kg, lên mức 20.027 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Việc không sử dụng công cụ quỹ khiến giá trong nước bám sát hơn với diễn biến đi lên của thị trường thế giới.

3442-256dc831717c4b44b811d29371b750c2-78482025083108181220260304142732.png
Giá xăng dầu thay đổi từ 15h chiều 29/4.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế; các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố này đã khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân trong kỳ điều hành, giá xăng RON95 ở mức khoảng 131,7 USD/thùng, dầu diesel khoảng 157,8 USD/thùng, đều tăng so với kỳ trước. Đây là yếu tố chính khiến giá cơ sở trong nước đi lên

Liên Bộ cho biết việc điều hành giá lần này nhằm bám sát biến động thị trường thế giới, đồng thời bảo đảm cân đối lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm mức giá, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

#giá xăng dầu #điều chỉnh giá xăng dầu #giá bán lẻ xăng dầu #liên bộ Công Thương #Tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe