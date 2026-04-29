Biến động giá xăng dầu từ 15h chiều nay

TPO - Trước diễn biến đi lên của giá xăng dầu thế giới, liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h chiều nay (29/4). Trong đó, dầu diesel ghi nhận mức tăng mạnh nhất, vượt 28.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 792 đồng/lít, lên mức 22.626 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 871 đồng/lít, lên mức 23.751 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S tăng mạnh 1.475 đồng/lít, lên mức 28.172 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 1.216 đồng/kg, lên mức 20.027 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Việc không sử dụng công cụ quỹ khiến giá trong nước bám sát hơn với diễn biến đi lên của thị trường thế giới.

Giá xăng dầu thay đổi từ 15h chiều 29/4.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế; các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố này đã khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân trong kỳ điều hành, giá xăng RON95 ở mức khoảng 131,7 USD/thùng, dầu diesel khoảng 157,8 USD/thùng, đều tăng so với kỳ trước. Đây là yếu tố chính khiến giá cơ sở trong nước đi lên

Liên Bộ cho biết việc điều hành giá lần này nhằm bám sát biến động thị trường thế giới, đồng thời bảo đảm cân đối lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm mức giá, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.