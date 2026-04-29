COCOLUX x La Roche-Posay gây sốt cuối tuần, Bùi Trường Linh khiến AEON Mall Long Biên 'vỡ trận'

Sự xuất hiện của ca sĩ Buitruonglinh (Bùi Trường Linh) tại Aeon Mall Long Biên vừa qua đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn người hâm mộ, biến khu vực sảnh trung tâm trở thành một trong những điểm “nóng” nhất cuối tuần. Trong sự kiện do Cocolux phối hợp cùng La Roche-Posay tổ chức, nam ca sĩ tạo nên sức hút đặc biệt, góp phần khuấy động không khí và gia tăng độ lan tỏa cho chương trình.

Không khí bùng nổ, trải nghiệm lan tỏa

Sự xuất hiện của Buitruonglinh nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo người hâm mộ và khách tham quan. Trong phần trình diễn, nam ca sĩ mang đến loạt ca khúc được yêu thích nhất như “Dù cho mai về sau”, “Đường tôi chở em về”, “Từng ngày yêu em”, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả. Không chỉ biểu diễn, anh còn tạo sự kết nối qua những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, giúp không khí chương trình vừa sôi động vừa ấm áp.

Ca sĩ Buitruonglinh biểu diễn và giao lưu cùng người hâm mộ

Sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả trở thành điểm nhấn, khi người tham dự không chỉ theo dõi mà còn hòa mình vào không gian âm nhạc. Có thời điểm, toàn bộ khu vực gần như lắng lại theo từng giai điệu, trước khi bùng nổ trong những tràng vỗ tay và tiếng reo hò.

Bên cạnh sân khấu, các hoạt động như photo booth và khu check-in cũng thu hút đông đảo người tham gia, góp phần kéo dài trải nghiệm và gia tăng mức độ lan tỏa của sự kiện trên các nền tảng số.

Trước khi ra về, khách tham dự còn nhận được các phần quà tặng từ Cocolux và La Roche-Posay như túi, khăn bandana Buitruonglinh cùng dòng kem chống nắng mới ra mắt, qua đó hoàn thiện hành trình trải nghiệm trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn giá trị sử dụng.

Gia tăng điểm chạm với người tiêu dùng thông qua trải nghiệm trực tiếp

Ngoài yếu tố nghệ sĩ, sự kiện được tổ chức theo định hướng tăng cường tương tác thực tế giữa thương hiệu và khách hàng. Không gian được phân bổ thành nhiều khu vực trải nghiệm, cho phép người tham gia chủ động tiếp cận sản phẩm theo nhu cầu cá nhân.

Các hoạt động thử sản phẩm, trò chơi,... được triển khai xuyên suốt, giúp khách hàng có cái nhìn cụ thể hơn về hiệu quả và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đây được xem là xu hướng trong ngành bán lẻ mỹ phẩm, khi trải nghiệm thực tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua hàng.

Trong đó, dòng sản phẩm chống nắng của La Roche-Posay nhận được sự quan tâm đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc bảo vệ da trước tác động của môi trường.

Theo đại diện ban tổ chức, việc tích hợp trải nghiệm - tư vấn - tương tác trong cùng một không gian giúp rút ngắn hành trình tiếp cận sản phẩm, đồng thời nâng cao mức độ tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu.

Quy mô lớn phản ánh sức hút thị trường

Với hàng nghìn khách tham quan được ghi nhận, sự kiện cho thấy sức hút đáng kể không chỉ từ yếu tố nghệ sĩ mà còn từ nhu cầu thực tế của thị trường làm đẹp. Lượng khách duy trì ổn định trong suốt thời gian diễn ra chương trình cho thấy hiệu quả trong cách tổ chức và khả năng thu hút đúng tệp khách hàng mục tiêu.

Sự kiện Cocolux kết hợp cùng La Roche-Posay giành được nhiều sự quan tâm của giới trẻ

Đây cũng là minh chứng cho xu hướng kết hợp giữa bán lẻ và trải nghiệm - nơi các thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn tạo ra không gian để người tiêu dùng khám phá và tương tác.

Hợp tác chiến lược trong bối cảnh thị trường cạnh tranh

Sự kiện lần này nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Cocolux và La Roche-Posay - hai đơn vị đã có nhiều năm đồng hành trên thị trường. Việc duy trì và mở rộng hợp tác trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao cho thấy định hướng phát triển dựa trên giá trị bền vững và sự tin cậy từ phía người tiêu dùng.

Sự kết hợp giữa hệ thống bán lẻ có độ phủ rộng và thương hiệu dược mỹ phẩm quốc tế giúp tối ưu hóa khả năng tiếp cận thị trường, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Từ bán lẻ đến xây dựng trải nghiệm thương hiệu

Sau hơn 12 năm hoạt động, Cocolux đang từng bước chuyển dịch từ mô hình bán lẻ truyền thống sang mô hình chú trọng trải nghiệm. Với 18 chi nhánh và hơn 3 triệu khách hàng, thương hiệu không chỉ tập trung vào mở rộng hệ thống, mà còn đầu tư vào các hoạt động tương tác trực tiếp.

Đại diện doanh nghiệp cho biết: “Trong thời gian tới, các chương trình kết hợp cùng đối tác quốc tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm mang đến nhiều điểm chạm hơn với người tiêu dùng”.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng trải nghiệm đồng nhất và có chiều sâu được xem là yếu tố quan trọng giúp thương hiệu duy trì lợi thế và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

​