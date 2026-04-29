Thái Nguyên điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 39 cán bộ

Thanh Hiếu

TPO - Sáng 29/4, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Chủ tịch UBND tỉnh về việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 39 cán bộ.

Trong đó, nhiều người là lãnh đạo các xã, phường được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các sở, ngành. Ví như, ông Nguyễn Tuấn Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Dương Quang Bạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Bình, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừng các cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ngày 29/4

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, mỗi cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, lãnh đạo được phân công nhiệm vụ mới phải nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, hiểu sâu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời, mỗi cán bộ cần phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kế thừa và phát huy truyền thống của cơ quan, đơn vị; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Thanh Hiếu
