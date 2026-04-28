Thái Nguyên: Khởi công 10 dự án có tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng

TPO - Tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lễ khởi công đồng loạt 10 dự án với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực như nhà ở xã hội, khu đô thị, hạ tầng khu - cụm công nghiệp...

Sáng ngày 28/4, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khởi công các dự án chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2026).

Theo đó, có 10 dự án được khởi công trong dịp này với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm nhà ở xã hội, khu đô thị, hạ tầng khu - cụm công nghiệp và phát triển nông nghiệp.

Danh sách các dự án khởi công gồm:

Dự án Khu công nghiệp Thanh Bình - Giai đoạn II (xã Thanh Thịnh) quy mô 80,3 ha, vốn đầu tư trên 493,578 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án khu đô thị số 1 phường Cải Đan - Khu A (nay là phường Sông Công) diện tích 2,51 ha, tổng vốn đầu tư 1.713,44 tỷ đồng.

Dự án khu nhà ở xã hội Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng) diện tích khoảng 1,23 ha, tổng mức đầu tư khoảng 665,9 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và lãnh đạo tỉnh dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình - giai đoạn II, xã Thanh Thịnh sáng ngày 28/4.

Dự án Cụm công nghiệp Hà Châu 1 (xã Điềm Thụy) quy mô 44,69 ha, tổng vốn 643,64 tỷ đồng.

Dự án Cụm công nghiệp Hà Châu 2 (xã Điềm Thụy) quy mô 48,34 ha, tổng vốn 706,88 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Nhà máy chế biến và sản xuất dược liệu DONAVI (xã Thượng Minh) diện tích 4,86 ha với tổng vốn đầu tư 229 tỷ đồng.

Dự án khu nhà ở xã hội An Phú (phường Phổ Yên) quy mô 2,242 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.838,691 tỷ đồng.

Dự án khu nhà ở và nhà ở xã hội phường Đồng Tiến, khu số 1 (nay là phường Vạn Xuân) quy mô 18,07 ha (trong đó hạng mục nhà ở xã hội là 1,4 ha), tổng vốn đầu tư 835,036 tỷ đồng.

Dự án khu dân cư số 1 xã Tân Đức, huyện Phú Bình (nay là xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) có quy mô 25,79 ha, tổng vốn 470 tỷ đồng.

Dự án khu dân cư Thanh Lương, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình (nay là xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) có quy mô sử dụng đất trên 30,165 ha, tổng mức đầu tư 642 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, các công trình, dự án được khởi công dịp này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo thêm quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư; vừa bổ sung quỹ nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, hình thành các khu dân cư, khu đô thị đồng bộ; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương về công nghiệp, dịch vụ, nông – lâm nghiệp để tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.