Thái Nguyên: Chính thức khởi công Khu công nghiệp Thanh Bình Giai đoạn II

Sáng 28/4/2026, tại xã Thanh Thịnh (Thái Nguyên), dự án Khu công nghiệp Thanh Bình – Giai đoạn II chính thức được khởi công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển các khu công nghiệp và thu hút đầu tư của địa phương.

Ngày 28/4/2026, tại xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn tổ chức thành công Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình Giai đoạn II. Dự án Khu công nghiệp Thanh Bình Giai đoạn II vinh dự là một trong những công trình tiêu biểu được lựa chọn triển khai nhằm hưởng ứng tinh thần thi đua theo lời kêu gọi với thông báo số 461-TB/TU ngày 13/04/2026 của Thường trực Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các dự án khởi công chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04/1975 – 30/04/2026.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo đối tác, nhà đầu tư và khách mời. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án công nghiệp trọng điểm, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hiện đại, tạo dựng đà bứt phá, thu hút đầu tư mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho địa phương trong năm 2026.

Đại biểu lãnh đạo các cấp, đại diện Tập đoàn Onsen Fuji và đối tác tham dự lễ khởi công dự án.

Hướng đến xây dựng khu công nghiệp hiện đại, thu hút tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng

Khu công nghiệp Thanh Bình – Giai đoạn II có quy mô 80,3 ha được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, hạ tầng đồng bộ, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ thu hút khoảng 30 - 40 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Onsen Fuji nhấn mạnh: “Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Thanh Bình Giai đoạn II ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Dự án không chỉ đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương, mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định cho người lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân khu vực. Từ đó, dự án góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong tương lai.”

Ông Tomita Takahisa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Onsen Fuji phát biểu tại buổi lễ khởi công

Định hướng và cam kết này cũng phản ánh cách tiếp cận mang dấu ấn sâu sắc về triết lý kinh doanh Nhật Bản trong việc phát triển mọi dự án của Tập đoàn Onsen Fuji, nơi đề cao các yếu tố về sự tận tâm, uy tín, tinh thần cầu toàn và kỷ luật được đặt lên hàng đầu.

Từ triết lý Kaizen - “Văn hóa cải tiến từng ngày”, Omotenashi - “Phụng sự bằng cả trái tim”, cho đến triết lý Sanpo Yoshi – “Kinh doanh vì lợi ích chung” đều được Tập đoàn định hướng làm kim chỉ nam phát triển Khu công nghiệp Thanh Bình - Giai đoạn II. Dự án đảm bảo mọi hoạt động triển khai đúng chất lượng, đúng tiến độ, xây dựng hạ tầng đồng bộ, đặc biệt đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, các nhà đầu tư và cộng đồng địa phương.

Đại diện chính quyền địa phương, Ông Phạm Quang Anh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát biểu: “Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Thanh Bình – Giai đoạn II có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, đồng thời mở ra không gian thu hút đầu tư mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Đây được xem là một trong những công trình hạ tầng quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.”

Trong không khí trang trọng, đại diện lãnh đạo tỉnh, cùng đại diện tập đoàn Onsen Fuji đã cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu công nghiệp Thanh Bình Giai đoạn II

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự hỗ trợ tích cực từ các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, dự án Khu công nghiệp Thanh Bình – Giai đoạn II được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.