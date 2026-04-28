Hội tụ đủ 'Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa', Tây Bắc TP.HCM sắp bước vào vận hội mới

Trong khi nhiều khu vực của TP.HCM đang gồng mình trước biến đổi khí hậu, triều cường và sức nóng đô thị, Tây Bắc hiện ra như một “ốc đảo” vững chãi. Không chỉ là nơi “đất lành chim đậu” với địa hình cao ráo, không bị ảnh hưởng bởi triều cường hay ngập lụt, phong thủy đắc địa, đây còn là điểm hội tụ của những đại dự án hạ tầng, hứa hẹn biến Tây Bắc TP.HCM trở thành một “One-North” của Việt Nam trong tương lai gần.

Từ trung tâm TP.HCM nhìn về phía Tây Bắc - nơi sở hữu địa thế cao ráo hiếm có

“Thiên thời, Địa lợi”: Khi cốt nền vững chãi là bệ phóng thịnh vượng

Nhìn trên bản đồ cao độ của TP.HCM, khu vực Tây Bắc hiện lên như một “sống lưng” vững chãi, thoải dài từ những triền đất cao của Củ Chi xuống Hóc Môn. Với cao độ tự nhiên trung bình từ 5 đến 10m so với mặt nước biển, vùng đất này sở hữu một lợi thế mà các khu vực khác ở TP.HCM không có: địa mạch cứng cáp và cốt nền khô ráo.

Trong khi 1 số khu vực nội thành hay quận 7, huyện Nhà Bè cũ cốt nền chỉ từ 0,5 đến 2m so với mặt nước biển, thường xuyên phải vật lộn với những đợt triều cường, đường phố biến thành sông chỉ sau một trận mưa rào, thì Tây Bắc bao năm qua vẫn bình yên trước ngập úng.

Đứng trên dải đất ven sông Sài Gòn đoạn qua xã Bình Mỹ, ông Nguyễn Văn Thành, một cư dân đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với vùng đất này, vừa chỉ tay về phía dòng sông vừa chia sẻ đầy tự hào: “Người ta cứ lo chạy lụt với triều cường, chứ ở đây cả đời tôi chưa biết mùi nước tràn vào sân là gì. Đất này lạ lắm, dù mưa có xối xả thì chỉ một lát là mặt đất lại khô ráo, cây cối xanh rì.”

Là lãnh đạo một trong những doanh nghiệp từng có khá nhiều dự án căn hộ ở Hóc Môn, ông Nguyễn Văn Đực tiết lộ một thông tin thú vị: xây dựng nhà cửa ở khu Tây Bắc tiết giảm đến 20-30% chi phí so với các vùng đất yếu, trong khi vẫn đảm bảo tính bền vững của nền móng.

“Phần san lấp gần như không phải lo mua vật liệu từ nơi khác về làm vì đất đã cao sẵn. Công tác xây dựng hạ tầng cũng tương tự. Đường cơ bản chỉ phải gia cố nhẹ, sau đó đổ đất, đá lên rồi lu lèn là ổn”, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cho biết.

Từ 2015 đến nay, Tây Bắc TP.HCM miễn nhiễm với sụt lún (Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững - ĐH Tài nguyên và Môi trường)

Tại khu vực Tây Bắc TP.HCM, thế đất “thượng phong” đóng vai trò như một điểm tựa vững chãi, không chỉ kiến tạo nên cảnh quan sinh thái đắt giá mà còn mang lại phong thủy thịnh vượng, bền vững cho những ai chọn nơi đây làm chốn an cư.

Trong quan niệm phương Đông, “sơn quản nhân đinh, thủy quản tài lộc” - nghĩa là núi/đất cao mang lại sức khỏe và người đinh hưng vượng, còn nước mang lại tài lộc. Tây Bắc có đủ cả hai: “tọa Bắc” - tựa lưng vào địa thế cao, “hướng Nam” - hướng về sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ, tạo thành cục diện “thủy tụ sinh tài” hoàn hảo. Nếu coi dòng sông Sài Gòn là một dải lụa mềm mại bao quanh thành phố, thì đoạn uốn lượn qua Hóc Môn và Củ Chi chính là “long mạch” bồi đắp phù sa và vượng khí.

Anh Trần Minh Quân, một doanh nhân 48 tuổi vừa mua đất tại Hóc Môn, chia sẻ: “Ngay khi nhìn bản đồ địa hình và thấy khu vực này vừa cao vừa gần sông, tôi biết đây là vị trí hiếm có. Phong thủy hay không thì tôi không rõ, nhưng địa lý thì rõ ràng - đất không ngập, gần nguồn nước, gần trung tâm. Đó là bất động sản tốt nhất rồi.”

Lực đẩy “Nhân hòa” biến khu Tây Bắc thành “One-North” của TP.HCM

Nếu “thiên thời”, “địa lợi” là phần nền móng tĩnh lặng, thì hạ tầng chính là những dòng chảy cuồn cuộn trên bề mặt, mang theo nhựa sống để đánh thức vùng đất phía Tây Bắc. Giờ đây, Hóc Môn và Củ Chi không còn đứng bên lề của sự phát triển. Trái lại, nơi này đang trở thành tâm điểm của những đại công trình với những dự án xương sống mang tầm vóc liên vùng.

Sự xuất hiện của đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài như những nhịp cầu nối nhịp tương lai, phá vỡ thế độc đạo và biến Tây Bắc thành một cửa ngõ giao thương không khoảng cách. Thực tế cho thấy, hạ tầng đi đến đâu, sự thịnh vượng sẽ bám rễ và đâm chồi đến đó. Và lần này, ai cũng thấy rõ hạ tầng hàng tỷ USD đang rầm rập tiến về phía Tây.

Nhìn rộng ra thế giới, lịch sử các siêu đô thị cho thấy một quy luật rõ ràng: phát triển theo hướng đất cao, không ngập lụt, còn không gian rộng lớn để có thể quy hoạch hạ tầng đồng bộ, luôn mang lại nhiều tiềm năng dài hạn.

Nằm ở phía Tây Singapore, One-North là khu đô thị tri thức tiêu biểu theo mô hình “làm-sống-học-chơi”, tích hợp các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà ở cao cấp rộng 200 ha

Ví dụ điển hình là One-North-khu vực phía Tây Singapore từng là vùng đất trống - giờ đây là trung tâm tri thức toàn cầu, nơi hội tụ các trường đại học hàng đầu, trung tâm R&D của các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, và hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động nhất châu Á.

Istanbul - thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Cairo - thủ đô Ai Cập hay Lagos - thành phố lớn nhất Nigeria… nhiều năm qua cũng kiên định phát triển theo hướng Tây vì những lý do tương tự.

TP.HCM hôm nay đang đứng trước cùng một bài toán, các CBD hoặc gần như lấp đầy, hoặc đối mặt với ngập lụt, vùng lõi trung tâm thì quá tải. Do đó, Tây Bắc là lựa chọn tất yếu khi nơi đây sở hữu tất cả điều kiện “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để vươn mình trở thành CBD mới của siêu đô thị TP.HCM 14 triệu dân.