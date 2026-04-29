Xã hội

Chào đón lên thành phố, Đồng Nai bắn pháo tại 13 điểm

Văn Quân

TPO - Vào tối 30/4, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào đón loạt sự kiện lớn của đất nước và địa phương.

Ngày 29/4, UBND tỉnh Đồng Nai thông tin, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiết thực chào mừng sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai, UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai tổ chức các hoạt động kỷ niệm dịp lễ 30/4, trong đó có hoạt động bắn pháo hoa.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện 13 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn. Trong đó, có 2 điểm tầm cao là cầu Hóa An (phường Trấn Biên) và tại phường Bình Phước.

Cùng với đó là 10 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các phường Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú và xã Đại Phước.

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian từ 21h đến 21h15, ngày 30/4/2026.

Trong ngày 29/4, các lực lượng triển khai pháo hoa đang tiến hành hoàn tất công tác lắp đặt pháo hoa, dự kiến sẽ hoàn tất trong ngày.

Sáng 24/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai với 478/487 đại biểu tham gia tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/4. Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

