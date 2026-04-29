Nông sản Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm tại 'Lễ hội Văn hoá và Du lịch Hàn Quốc 2026'

Trong khuôn khổ “Lễ hội Văn hoá và Du lịch Hàn Quốc” tại Hà Nội diễn ra từ ngày 23 đến 26/04, khu vực ẩm thực K-Food đã thu hút đông đảo người tham gia trực tiếp thưởng thức dưa lê, dâu tây và nhiều đặc sản của xứ sở kim chi - minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng lớn của nông sản Hàn Quốc tại Việt Nam.

Sự kiện quảng bá và trải nghiệm nông sản, thực phẩm Hàn Quốc do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Chăn nuôi Hàn Quốc cùng Tổng Công ty Nhà nước Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại thành công tại Hà Nội. Chương trình diễn ra trong 4 ngày, từ thứ Năm 23/4 đến Chủ nhật 26/4, tại khu vực K-Food trong khuôn khổ "Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc" được tổ chức ở Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi - số 272 đường Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội - nơi quy tụ nhiều lĩnh vực văn hóa Hàn Quốc như phim truyền hình, ẩm thực, làm đẹp và du lịch, với sự tham gia của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và các đơn vị liên quan.

Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, khu vực ẩm thực K-Food đã mang tới Việt Nam loạt sản phẩm phong phú từ các loại trái cây tươi cao cấp từ Hàn Quốc; thực phẩm chế biến quen thuộc như mì ramen, bánh gạo tokbokki, đồ ăn vặt; đồ uống; cho đến các loại thực phẩm truyền thống như nhân sâm, bánh gạo (yakgwa). Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội thưởng thức trực tiếp dưa lê và dâu tây tươi ngon - trải nghiệm thực tế giúp nhiều người lần đầu cảm nhận trọn vẹn hương vị nông sản Hàn Quốc.

Nông sản, thực phẩm truyền thống Hàn Quốc được giới thiệu tại sự kiện

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tương tác nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ người tiêu dùng Việt Nam như: trình diễn nấu cơm trộn bibimbap và thức uống trái cây hwachae; trải nghiệm đắp mặt nạ dưỡng da từ chiết xuất dưa lê, dâu tây, táo; cùng các phần quà nông sản tặng khách hàng trải nghiệm.

Không khí sự kiện càng thêm sôi động khi được Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hye Kyung và nam diễn viên Jung Il Woo đích thân ghé thăm, trải nghiệm và giao lưu cùng người dân địa phương.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hye Kyung và diễn viên Jung Il Woo tham gia trải nghiệm cùng khách hàng tại sự kiện.

Nhiều khách hàng tham dự đã thể hiện sự quan tâm lớn tới nông sản Hàn Quốc: "Thực phẩm Hàn Quốc có hương vị thơm ngon, chất lượng vượt trội và tươi mới”, hay bày tỏ ấn tượng tốt "Được trực tiếp trải nghiệm thật sự rất ấn tượng".

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Chăn nuôi Hàn Quốc cho biết: “Sự kiện lần này là một ví dụ tiêu biểu cho việc truyền tải hiệu quả hình ảnh cao cấp của nông sản, thực phẩm Hàn Quốc thông qua hoạt động quảng bá trải nghiệm kết hợp cùng nội dung văn hoá Hàn Quốc”. Bộ cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các điểm chạm để tiếp cận người tiêu dùng tại Việt Nam và các thị trường trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thực phẩm Hàn Quốc trong thời gian tới.